Sony WF-1000XM6 疑遭零售商偷跑曝光：新外形 + 霧面機身，IPX4＋ANC 先行確認

The Walkman Blog 發現，泰國零售商 Power Buy 疑似上架未發表的 Sony 真無線耳機新旗艦 WF-1000XM6（現已撤下），並出現多張照片與少量規格資料。現階段能從商品頁確認的內容不多，但至少見到產品外形和充電盒設計方向。

已知規格好「保守」：IPX4＋ANC＋環境聲

按 The Walkman Blog 擷取到的上架內容，WF-1000XM6 只標示 IPX4 防水等級、主動降噪（ANC）同環境聲模式，沒有驅動單元、編碼、續航等更重要的技術資料。換句話說，現階段最多只能當作「外觀 + 基本功能」的提前預告，距離判斷音質升級仍好遠。​

霧面材質回歸，配色先見兩款

The Walkman Blog 指出過去型號的「反光亮面」似乎被取消，WF-1000XM6 改為霧面塑膠機身，視覺上更低調耐看。配色方面，消息指暫見黑色同白金銀色（Platinum Silver）兩款，而傳聞的「沙粉色」（Sandy Pink）若存在，可能屬地區限定或稍後推出。​

Sony WF-1000XM6 疑遭零售商偷跑曝光

耳膠與收音：疑似有新設計，但仍屬推測

The Walkman Blog 提到照片顯示耳膠可能沿用類似泡棉方向，並觀察到與 WF-1000XM5 相比，耳膠結構細節可能有變化（例如內側矽膠層設計）。另外，文中亦提到照片疑似見到 3 個外置收音麥，加上內置嘅 1 個，推測每邊耳機或有 4 個麥可用。

幾時出仍無消息

目前所有資訊仍屬零售商外洩層面，規格表亦未完整，關於新品發售時間尚無任何確切的講法。如果你打算由 WF-1000XM5 升級，建議先留意後續是否公布驅動單元、通話收音、以及降噪演算法等關鍵細節，再決定值不值得等囉。

