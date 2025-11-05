Sony旗下的Xperia智慧型手機業務，再次傳出可能準備退出中國市場消息。多項來自官方管道的跡象顯示，Sony似乎正悄悄終止其在中國境內手機業務營運。

Sony Xperia手機業務可能準備退出中國市場，官方微信服務號已註銷、官網移除手機分類

官方管道陸續關閉，官方微信服務號註銷、官網移除分類

根據中國用戶回報，Sony在微信平台上的官方服務號「索尼 Xperia」，其狀態稍早已變更為「自主註銷，停止使用」。另一方面，Sony中國官網 (sony.com.cn)在導覽列的產品列表中，原有的「手機」類別也已被移除。

而在今年8月曾因「業務調整」停用Xperia中國境內獨立網域名稱時，官方曾特意保留、用於顯示歷史產品的「www.sony.com.cn/Xperia」頁面，目前也已經無法存取，連結後僅會呈現「404」狀態。

2024年曾否認傳聞，此次或許將成定局

在2024年3月時，市場就曾傳出Xperia手機業務將退出中國市場的消息。不過，Sony當時很快地出面澄清，並且強調包含手機在內的多項業務仍「穩健營運中」。

不過，此次從官方管道多項變動，顯然讓Xperia手機業務退出中國市場可能不再只是「傳聞」，更可能讓在2023年推出的Xperia 5 V成為最後一款在中國市場銷售的Xperia品牌手機。

而目前Sony方面仍未對此異動作任何回應。

中國品牌手機競爭激烈，使得Xperia等品牌競爭失利

由於中國品牌手機如OPPO、vivo、小米等競爭激烈，就連在全球市場有不少出貨量表現的三星也難以搶下較多市佔，而近年在手機產品設計策略相對保守的Sony，自然也難以透過自身品牌影響力推動Xperia手機在中國市場銷售。

至於若正式退離中國市場，Sony接下來依然會持續推出Xperia品牌手機，只是市場佈局策略將更著重在香港、台灣及日本地區。但從整體趨勢發展來看，Sony日後是否還會繼續保留Xperia品牌佈局手機市場，現在看起來似乎也很難說，或許會比照過往VAIO品牌形式將其出售，甚至可能比照Nokia授權給他廠使用。

