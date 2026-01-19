Soocas NEOS II 全效沖牙音波電動牙刷 音波刷牙與沖牙水柱一機搞定

生活中心／綜合報導

台灣口腔清潔市場近年快速走向「更有效率、更便利」的使用習慣，尤其齒縫清潔、矯正族群、以及重視牙齦保養的族群，已逐漸從「刷牙」進一步升級到「刷＋沖」的完整流程。全球口腔護理品牌 Soocas宣布，於2026 CES展覽展出旗下新品NEOS II 系列；共有NEOS II 與旗艦款NEOS II Ultra 兩款機型，將於1月 26日在台同步上市。全系列主打全球首創註一「同步刷沖」科技，將「刷牙＋沖牙」整合於同一支裝置中，讓刷牙與齒縫沖洗得以同步完成，降低口腔清潔門檻，並提升日常效率。

其中，旗艦款 NEOS II Ultra 進一步新增20°掃振功能，透過刷頭的物理性擺動設計，提升刷毛覆蓋範圍，使清潔動作更貼合牙齒與牙齦輪廓，更能全面強化牙齒表面與牙齦邊緣的清潔效果。

借鑑牙科專業沖洗概念：同步刷沖技術，深入齒縫死角

Soocas NEOS II 系列採用「同步刷沖」設計，將音波刷牙與沖牙水柱結構整合，透過約124.3 psi 水壓沖洗齒縫與牙齦邊緣，強化清潔完整度，該技術獲台、日、美牙醫師專業推薦註二。Soocas表示，NEOS II系列在第三方測試條件下展現優異的牙菌斑清潔表現；此系列的核心目標是品牌希望「把高效率清潔流程變得更簡單容易」，讓使用者在日常居家情境中也能更容易完成齒縫清潔。

Soocas NEOS II Ultra 沖牙音波電動牙刷 主打全球首創「同步刷沖」科技（圖／創家）





醫師觀點：完整的齒縫清潔流程對每個人都非常重要，尤其是齒列較為複雜的族群

擁有豐富齒顎矯正臨床經驗的鄭士魁醫師指出，常見患者即使規律刷牙，仍難以有效清除齒縫與牙周死角的牙菌斑，特別是在配戴矯正器或齒列不整齊的情況下更為明顯。對此，他推薦Soocas NEOS II系列，其「同步刷沖」技術能在刷牙過程中同步進行水柱沖洗，有助於提升齒縫與牙齦邊緣的清潔效率，矯正器與矯正線的邊緣也能加強去除牙垢。協助完成更全面的口腔清潔。莊淯茜牙醫師亦指出，將刷牙與沖牙流程整合於同一裝置，有助於降低清潔門檻，讓民眾在日常居家情境中，也能更容易執行完整的口腔清潔流程。

設計與便攜性同步升級：國際設計獎肯定、旅行一支搞定

除了帶來全新的口腔清潔標準，Soocas也將設計美學納入產品核心。旗艦款NEOS II Ultra 於台灣市場同步推出高質感奢華的「香檳金」與低調內斂的「午夜藍」兩款配色，滿足不同消費者品味需求；NEOS II 則推出「星空藍」與「珍珠白」兩款選擇。在外型設計之外，產品亦兼顧居家日常與旅遊使用情境，225g輕量機身，其中旗艦款NEOS II Ultra 更隨附專屬旅遊攜帶盒；NEOS II 系列均採用磁吸式充電設計，有效降低水垢殘留風險；滿電狀態下最高可連續使用30天，搭配 IPX8防水等級，讓使用者無論居家或外出，都能安心維持穩定且高品質的口腔清潔體驗。

1/19 - 25 預購期間限時加碼 延長保固與上市贈禮同步推出

Soocas NEOS II 系列商品由創家iNNOHOME獨家代理，同步推出預購加碼與上市贈禮活動，預購期間特別提供延長保固活動，強化消費者在台使用保障。預購活動將於於1月 19日至 1月 25日 限時展開，消費者可於創家官方線上商城、PChome 24h 購物、momo購物網、Yahoo購物中心以及mo店+創家官方旗艦店參加預購，並於2026年 3月 1日（含）前至創家保固註冊網頁完成登錄，經審核通過即享1＋2年延長保固。

1月 26日 正式上市後，於各大通路購買即享有1＋1年延長保固（需於購買日起30天內至創家保固註冊網頁完成登錄）。此外，上市期間凡購買 Soocas NEOS II 系列，加碼贈送ORAL CLEAN 齒縫清潔組一組（市價490元，數量有限，送完為止）。

Soocas NEOS II Ultra 全效沖牙音波電動牙刷 全系列主打全球首創「同步刷沖」科技（圖／創家）

建議售價：

• Soocas NEOS II Ultra 全效沖牙音波電動牙刷：NT$6,690

• Soocas NEOS II 全效沖牙音波電動牙刷：NT$4,990

*【註一】全球首創攜帶型一體式同步刷牙與沖牙設計

*【註二】美國Dr. Jonathan, Dr. Donna, Dr. Andrew ；日本 矢部院長、鹿乃牙醫師、 Bow牙醫師；台灣 鄭士魁牙醫師、莊淯茜牙醫師，專業肯定 「同步刷沖」全效潔淨技術，建議搭配正確刷牙習慣

Soocas NEOS II Ultra 沖牙音波電動牙刷 採用磁吸式充電設計，有效降低水垢殘留風險（圖／創家）





產品名稱：Soocas NEOS II 系列全效沖牙音波電動牙刷

建議亮點：刷牙＋沖牙一機完成，刷牙與齒縫沖洗同步完成，預購享3年保固

三大賣點：

1)全球首創註一同步刷沖科技：提升刷牙＋沖牙流程效率與日常可執行性

2)約 124.3 psi 高水壓沖洗結構＋20°擺動掃振設計，全面覆蓋齒面

3) 225g 輕量、磁吸充電、IPX8防水

＊20°擺動掃振功能僅適用於NEOS II Ultra

【關於創家iNNOHOME】

創家iNNOHOME為創新科技品牌代理商，專注引進具備「生產量全球第一、功能市場唯一、創新力業界獨一」三大核心實力的國際優秀品牌，致力將真正具備市場競爭力的創新產品導入台灣，為消費者帶來實質且有感的生活進化。目前代理品牌包含Honeywell、Haier與Soocas，橫跨智慧家電與個人健康科技領域。

創家官方線上商城https://www.innohome.com.tw/

創家保固註冊網頁https://www.innohome.com.tw/pages/registration

創家官方粉絲團 https://www.facebook.com/innohometw

【關於Soocas】

Soocas成立於 2015年，深耕口腔科技領域逾十年，具備完整研發、設計與量產能力。核心技術涵蓋聲波馬達、刷頭結構、防水工程與清潔模式演算法，品牌以「研發導向×國際設計 ×專業口腔護理」為主軸，致力將科技與設計美學融合，為全球用戶提供專業、可靠且便利的口腔護理體驗。

作為小米生態鏈的重要研發與製造夥伴，長期參與小米高階電動牙刷與沖牙機產品的開發與量產，Soocas擁有豐富的大規模量產經驗與成熟供應鏈管理體系，並將其技術實力與品質要求全面導入自有品牌產品。截至2025年，Soocas全球用戶數已突破400萬人；旗下旗艦新品Neos II 自上市以來，在美國、日本與歐洲市場累計銷售超過10萬支，持續在高階口腔護理市場建立穩固品牌地位。

Soocas官方粉絲團https://www.facebook.com/soocas.tw/





