Soocas NEOS II Ultra 全效沖牙音波電動牙刷在台上市，主打刷牙與沖牙同步完成

台灣口腔清潔市場近年出現明顯轉變，不少民眾開始重視刷牙以外的齒縫與牙齦清潔，特別是配戴矯正器、齒列較為複雜，或本身關注牙齦保養的人，對清潔工具的期待已不再只是「刷得乾淨」，而是希望流程更完整、操作更省時。

口腔護理品牌 Soocas 日前在 CES 2026 展會中發表 NEOS II 系列新品，並宣布包含旗艦款 NEOS II Ultra 在內的兩款機型，將於 1 月 26 日正式在台上市。該系列最大特色在於整合刷牙與沖牙流程，將音波震動刷牙與水柱沖洗結合在同一支裝置中，讓日常清潔能在一次操作中完成。這項設計也被品牌視為降低齒縫清潔門檻的一種嘗試，希望讓更多使用者能把原本較繁瑣的清潔步驟融入日常習慣中。

在 NEOS II 系列之中，NEOS II Ultra 屬於功能配置較完整的版本，刷頭加入約 20° 的掃振設計，透過物理性擺動擴大刷毛接觸範圍，讓刷毛能更貼合牙齒表面與牙齦邊緣。搭配約 124.3 psi 的水壓，在刷牙過程中同步沖洗齒縫，試圖補足傳統刷牙較難深入的清潔死角。

從牙科臨床觀察來看，即使養成規律刷牙的習慣，仍有不少人難以確實清除齒縫與牙齦邊緣的牙菌斑。長期投入齒顎矯正治療的鄭士魁牙醫師指出，矯正器周圍結構複雜，若僅依靠刷牙，往往容易留下清潔盲區；將刷牙與沖牙流程同步進行，有助於提升齒縫與矯正器周邊的清潔完整度。莊淯茜牙醫師則認為，當清潔步驟被簡化後，民眾在居家環境中更容易持之以恆，這對長期口腔健康有正向幫助。

除了清潔機制，Soocas 也將產品設計與攜帶性納入考量。NEOS II Ultra 在台推出香檳金與午夜藍兩款配色，NEOS II 則提供星空藍與珍珠白選擇。機身重量約 225 g，並採用磁吸式充電與 IPX8 防水設計，滿電狀態下最長可使用約 30 天。對於經常外出或旅行的使用者來說，一支裝置同時涵蓋刷牙與沖牙功能，可減少攜帶多樣清潔工具的需求。

在銷售與服務方面，NEOS II 系列由創家 iNNOHOME 獨家代理。上市前的預購期間自 1 月 19 日至 1 月 25 日，完成指定登錄程序可享延長保固方案；正式上市後，購買產品並完成註冊，同樣提供額外保固服務。代理商表示，相關安排主要是希望讓消費者在導入新型清潔裝置時，能有較完整的使用保障。

