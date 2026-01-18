CES 2026 亮點口腔新品 Soocas NEOS II Ultra 把「刷牙＋沖牙」合而為一

CES 2026 主題是AI落地，但也是「健康科技全面升級」的一年，像是 Soocas 就是受到媒體關注的家電品牌之一，他們這次延續了 Soocas NEOS II 的音波震動、一體式微型幫浦等特色，推出了效能更強勁的 Soocas NEOS II Ultra，由於這個產品確認除了美國地區、也會引進台灣，所以本篇做一下詳盡介紹。

在 CES 2026 期間，他們展出的包括 Soocas NEOS II 與 Soocas NEOS II Ultra，兩者同樣具備 IPX8 高階防水、充飽一次電可以使用30天以上，但是在刷頭與刷毛、連續沖洗時間、牙刷震動頻率都互有不同外，還額外新增了旅行保護殼，規格差異如下：

下圖就是Soocas NEOS II Ultra 的旅行組，只要將刷頭跟機身分開便可輕鬆放入，取出組裝也很方便。根據現場工作人員介紹，Soocas NEOS系列推出後受到很多女性用戶喜愛，因此全新設計的收納盒將以跟隨產品搭贈的方式，讓用戶外出時也能帶著它出門，而且收起來乾淨又美觀。

Soocas NEOS II Ultra 的充電方式同樣採用磁吸式充電，一邊只要插入 110v 的電源孔、另一面像是下圖一樣吸附充電即可，官方並沒有設計充電底座的形式，主要原因還是考量產品若長期插著充電，不但會影響電池健康度，其底座通常也很易產生髒污，長期下來充電效率也會降低。為了解決市售產品的通病，不如讓產品充電週期拉長到一個月一充、改用磁吸充電的解方，需要用的時候再拿出來充電即可，而外出旅遊收納包沒有充電器的收納設計，推測應該是考量多數人旅遊外出不會超過一個月的時間，為求輕便所做的簡化設計。

Soocas NEOS II Ultra 同樣主打「同步刷沖」技術，並非單純把沖牙功能加進電動牙刷，而是透過自行研發的一體化結構設計，在同一支攜帶型牙刷中，同時整合音波震動／掃振專用馬達、一體式微型幫浦等兩組性質完全不同的核心動力系統，進而做到所謂的“ MultiClean”（全效潔淨）。

在沖牙系統設計上，NEOS II Ultra 採用 Soocas 專利的一體式微型幫浦，將整體體積壓縮至僅 14.478 cm³，仍可維持高輸出與穩定水流。其磁力強度為一般磁鐵的 2～3 倍，並搭配精密隔膜幫浦結構，有效避免水流忽強忽弱的常見問題，讓水柱能穩定深入齒縫與齒周死角，這也是同步刷沖得以成立的關鍵基礎，而過去基於用戶的建議，NEOS II Ultra 的沖洗時間從NEOS II 的 60 秒提升到 80 秒，讓用戶可以透過連續刷洗徹底清潔牙齒。

NEOS II Ultra 搭載 Soocas 獨家研發的專用馬達，採用 2.2mm 中空軸心結構，並透過 CNC 精密加工處理軸心內壁與邊緣，相較於市售電動牙刷品牌廠來說，Soocas電動牙刷啟用後刷頭擺動與震動輸出更穩定，而且能更進一步降低能量損耗，使其續航可以來到 30 天之久，這也是 NEOS II 系列的主打特色之一。

壹哥還發現這一代牙刷刷頭的刷毛採用不規則形的排列設計，尤其前後端的刷毛特別拉長，這部分跟部分知名市售牙刷品牌的高階產品類似，透過將刷毛拉長的形式，讓用戶進行牙齒清潔的過程中，能夠快速清潔髒污。

此外，相較上一代來說，刷頭背後的多了膠套的設計，現場工作人員解釋，這樣的設計也是希望讓用戶進行牙齒清潔的過程中，盡可能地保持舒適的刷感，尤其刷牙的過程中不至於因為碰到牙齦而造成不適或者受傷。

機身後部有個入水孔，注水後就可以進行沖洗，大家可以選擇注入清水或者漱口水以輔助口腔清潔。

Soocas 相當重視產品的後續保養跟清潔，為了讓牙刷保持乾淨，原廠Soocas NEOS II Ultra 的盒裝還多附了可以清潔機身內部的刷子，主要是用來進行注水孔內部清潔，至於安全性方面大家也放心，水箱跟內部的機構是安全分開的，這項產品不會因為拆開下蓋清潔，就讓產品因為入水損壞。

那麼 Soocas NEOS II Ultra 在清潔效果上，相較於其他市售品牌來說又是如何？他們提供了一項 SGS 專業臨床測試報告，如果是每天刷牙，牙齒的牙菌斑去除率最高可達 99.8%，一般來說使用 3 天即可觀察到牙齒亮白度的顯著提升。

最後，跟大家分享 Soocas 這個品牌，他們最早成立於 2015 年，是一間專注「口腔護理」的品牌，背後研發公司大家可能也不陌生，因為他們曾長期參與小米高階電動牙刷與沖牙機產品的開發與量產，是通過小米生態鏈嚴格認證的品牌之一。旗下電動牙刷 Soocas NEOS 系列，便是他們在高規格的品質控管下，面對國際市場所推出的產品。

根據 Soocas 介紹，Soocas NEOS 系列最初在美國上市前，以Kickstarter 平台進行募資，累積募資金額達 92,379 美元（約新台幣 290 萬元）。隨後，同步進軍日本市場，登上日本最大科技與設計導向眾籌平台 Makuake，最終募得 15,407,030 日圓（約新台幣 320 萬元）。截至 2025 年，Soocas 全球用戶數已突破 400 萬人；旗下旗艦新品 Neos II 自上市以來，在美國、日本與歐洲市場累計銷售超過 10 萬支，產品優勢在於聲波馬達、刷頭結構、防水工程與清潔模式演算法等。

Soocas Business Director Aimee 接受訪問時指出，在 CES 2026，我們想談的不只是「更強的電動牙刷」，而是口腔清潔如何真正進入健康科技的新階段。舉例來說，NEOS II Ultra 的水壓可穩定輸出至 124.3 PSI，能有效深入齒縫與齒周死角，之所以這樣的設計，是因為從數據顯示，一般刷牙只能清潔大約 60% 的口腔面積，而真正影響口腔健康的，是牙縫與牙齦溝，也就是剩下的40%。Soocas 這次在 CES 展出的 NEOS II Ultra，就是希望透過系統級整合，把「刷牙＋沖牙」這兩個步驟，同步完成在一支日常可攜帶的裝置中，讓完整清潔變得更容易被執行。

另外，Soocas CES 2026 展出的最新旗艦款 NEOS II Ultra，也已確定將由「創家 iNNOHOME」取得台灣市場獨家總代理，並預計於 Q1 上市。