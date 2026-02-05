Soocas NEOS II Ultra 開箱實測｜沖洗一體與收納盒讓刷牙體驗更安心

首次在 CES 2026 期間公開亮相的 Soocas NEOS II Ultra，最大亮點在於進行音波刷牙的同時進行高頻率沖牙，讓刷牙歷程中更深入牙縫與牙齦溝，而且同樣全機提供全機IPX8防水功能，本篇將針對該款牙刷進行開箱實測，跟大家分享實際使用心得。

＊開箱：

Soocas NEOS II Ultra 原廠盒裝提供主機、兩組刷頭、充電器、說明書與清潔組，這方面與Soocas NEOS II Ultra最大不同在於多了白色收納盒。

廣告 廣告

白色收納盒基本上可以放入主機跟刷頭，清潔刷如果怕掉的話硬要塞進去也可以，不過我是覺得還好，因為後來發現機身底部的清潔頻率並不需要很高。

實際出差只要帶著這樣的收納盒，頂部有SOOCAS MultiClean 的 logo，它雖然是白色的，但是表面是容易清潔的材質，怕髒的人只要簡單用濕布擦拭，就可以把灰塵擦乾淨。

這是主機，外型上很有科技時尚感，它有午夜藍跟香檳金兩款，我選擇的是午夜藍，機身大小方面，由於因為這是沖刷一體的產品，所以底部會比較寬厚一些，以男生或者手掌大的人來說，這樣的機身大小不是問題。

不過原本我以為一般小手的女性用戶可能不太好握持，後來發現機身設計有一些小巧思，那就是後面有設計止滑顆粒，手持過程中可以用來提升握感，底部主要用來裝水的，其實也可以拿來裝漱口水，這樣牙刷刷頭的部分就不一定需要牙膏，方便習慣使用漱口水的人使用，而且因為前端具備刷頭，所以相較一般使用漱口水的人，牙齒也會因此更加清潔。

原廠盒裝隨附的清潔刷主要是用來刷機身底部水槽(底部蓋子可以打開)，如果不是經常使用漱口水的人，我覺得一個禮拜稍微自行清潔一次即可，所以外出出差幾乎是不太會用到，不過這點就看個人。

機身上銀色的面板有三顆實體按鍵，上方就是刷牙＋沖牙鍵，下方是單獨只有沖牙模式，加入漱口水可以按下面，中間的按鍵可控制刷頭頻率，全機設計了有六組指示燈。

上方跟下方的按鍵按壓時，藍色指示燈都會亮起，方便提醒你正在使用的模式跟力道。

中間的按鈕可以調整三種牙刷刷牙頻率。

刷頭是這樣的設計，相較於一般電動牙刷來說，上方牙刷有個特殊的出水孔，所以如果之後要更換也是建議購買原廠的。

從側邊來看，牙刷刷頭的刷毛採用不規則形的排列設計，尤其前後端的刷毛特別拉長，這部分跟部分知名市售牙刷品牌的高階產品類似，透過將刷毛拉長的形式，讓用戶進行牙齒清潔的過程中，能夠快速清潔髒污，至於擠牙膏的時候就照常就好，不用擔心影響上方出水孔。

NEOS II Ultra 的水壓可穩定輸出至 124.3 PSI，能有效深入齒縫與齒周死角，之所以這樣的設計，是因為從數據顯示，一般刷牙只能清潔大約 60% 的口腔面積，而真正影響口腔健康的，是牙縫與牙齦溝。

實測在沖洗模式下，感受上很像在牙醫診所使用的沖牙機的感覺，刷牙的過程會有清涼的水在清洗牙齒，搭配音波刷牙，所以手基本上只要移動清潔牙齒的位置即可，不需要稍微用力按壓，不過因為水會一直流出，會建議在洗手台刷牙，就不要到處走動了。這幾次實測，底部的水槽大概可以讓你一次性的把所有牙齒刷過一輪，如果覺得這樣還不夠乾淨，那麼就再裝一次水就好了，至於第二次裝水我覺得不需要再擠牙膏，主要就是看個人的清潔習慣，我反而會覺得，這類型的音波沖洗相較於一般的電動牙刷清潔效果好太多，刷完牙齒齒縫也很清新。

至於電力方面，正如同先前介紹，它的充電方式採背後磁吸，另一邊是 USB-A，一般飯店都有接頭，如果不放心就另外準備插頭即可。續航力方面，經過我過去一個月使用，正常一天刷兩次的話，充一次電大約可以使用將近一個月的時間，所以即使出差一個禮拜或10天，完全不需要帶充電器，這是我體驗上感受很棒的地方。

＊總結：

先前也有測試過其他品牌的音波牙刷，主要我對於音波震動頻率不能調整感到困擾，電力續航也是個問題，這個月使用NEOS II Ultra 有三段音波震動頻率可以調整，這讓我能夠使用最佳頻率清洗我的牙齒，而獨特的音波＋沖牙功能相當實用，我甚至認為未來的牙刷都應具備這項功能。此外，NEOS II Ultra 機身重量、大小不會對手部造成太大負擔，手持手感也很好，一個缺點就是體積太大、攜帶不易，所幸這一代提供了收納盒，提升了機能性，以同級機種來說，確實對得起 NT$6,690 的建議零售價。