Sora正式進入台灣！OpenAI宣布進軍亞洲市場 支援繁體中文

OpenAI 今天正式在台灣推出Sora APP。（圖：官網）

OpenAI於台灣時間今天（30日）正式推出影音創作平台《Sora》，這款以Sora 2模型打造的AI影片生成應用，已經被定位為新世代創作工具。包含台灣在內、泰國與越南都成為亞洲首批開放使用的國家，用戶可直接下載體驗，無需邀請碼，另外本款《Sora》也支援繁體中文。

OpenAI在先前公開Sora 2影片生成模型，同步推出同名APP。最初只有在美國和加拿大推出，如今也宣布正式進軍亞洲市場。初期用戶無需邀請碼即可直接下載使用。其中最受矚目的功能之一是「Cameo」，用戶能錄製短影音與聲音，生成仿真AI分身，並可自由設定角色特徵，如永遠微笑或佩戴飾品等。

OpenAI也強調，Sora是結合AI創意與社交互動的創作空間。平台也同時採取多重安全防護措施，嚴禁裸露、暴力與誤導性內容，加上所有影片皆附上可見與不可見浮水印，防止假訊息與不當使用。針對外界關切的AI生成風險，OpenAI回應會持續優化安全框架，確保Sora成為「創作放大器」而不是風險來源。