Sorridereirene 微笑瑞：以義式烘培藝術，打造手作甜點禮盒的幸福感動

▲(圖/ Sorridereirene 微笑瑞提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

在台灣甜點市場蓬勃發展、風格日益多元，一家名為「Sorridereirene 微笑瑞」的手作甜點工作室，以其獨特的義式風格與充滿故事性的產品，悄然擄獲了許多消費者的心。創立於2022年3月的Sorridereirene，由曾在義大利學習甜點的愛麗絲（Alice）創辦，她將對甜點的熱情與專業知識帶回家鄉，並以「微笑與幸福的甜點之家」為理念，為台灣消費者帶來兼具義式傳統與台灣特色的手作甜點。

廣告 廣告

▲(圖/ Sorridereirene 微笑瑞提供)

創立原由：一段義式甜點與台灣情感的對話

「Ciao！我是愛麗絲，一個在義大利學習甜點的女孩。」談起創立品牌的初衷，愛麗絲的眼神中閃爍著對甜點的熱愛。她提到，在義大利學習期間，不僅學到了精湛的甜點技巧，更深深感受到義大利人對食物的熱情與對生活的細膩情感。這種將情感融入食物的文化，讓她決定回到台灣後，創立一個能傳遞幸福感的甜點品牌。

Sorridereirene 的品牌名稱源自義大利文「Sorridere」（微笑）與創辦人的理念結合，象徵著透過甜點帶給人們微笑與溫暖。愛麗絲表示：「在這裡，我不僅展示在義大利學到的技巧與創意，更希望將台灣的食材與文化融入甜點中，創造出獨一無二的作品。每一個甜點的背後都有一個故事，可能是義大利學習時的回憶，也可能是台灣風土的啟發，讓顧客在品嘗美味時，也能感受到情感的共鳴。」

核心產品：義式手作甜點與客製化禮盒的極致呈現

Sorridereirene 的核心產品以義式與歐式手作甜點為主，其中最受歡迎的招牌產品為「baci di dama」，這是一款源自義大利的傳統小點心，以酥脆的餅乾外殼與濃郁的巧克力內餡聞名，口感層次豐富，令人回味無窮。除了經典款式，品牌還提供節慶與季節限定的手作烘焙禮盒，以及客製化蛋糕與禮盒服務，滿足消費者多樣化的需求。

對於追求獨特性與儀式感的消費者來說，Sorridereirene 的手作甜點禮盒無疑是一大亮點。愛麗絲強調：「我們的禮盒不僅是甜點的集合，更是一份充滿溫度的禮物。從食材的選擇到製作的每一個環節，都堅持手工製作，確保每一份產品都能傳遞品牌的核心精神。」

▲(圖/ Sorridereirene 微笑瑞提供)

產品優勢：義式甜點背景與客製化服務的完美結合

與市場上其他甜點品牌相比，Sorridereirene 的最大優勢在於其深厚的義式甜點背景與對細節的堅持。愛麗絲將義大利傳統甜點技法與台灣本土食材巧妙結合，創造出兼具異國風情與本地特色的獨特口味。此外，品牌還提供甜點教學與活動講座服務，讓消費者不僅能品嘗甜點，還能深入了解背後的文化與故事。

在客製化服務方面，Sorridereirene 致力於為消費者打造專屬的甜點體驗。無論是企業贈禮、婚禮小物，或是個人紀念日，品牌都能根據客戶需求，設計出獨一無二的產品。這種對細節的關注與對品質的堅持，讓Sorridereirene 在短時間內累積了眾多忠實顧客。

目標客群與經營區域：用甜點把幸福送到全台

Sorridereirene 主要服務追求質感、故事性與手作溫度的客群，特別是注重紀念日、儀式感及送禮細緻度的客群。品牌目前以線上銷售為主，並提供全台宅配，讓身在各地的消費者都能品嘗到義式甜點的溫暖魅力

企業送禮內容：甜點，是情感的載體

談起令人印象深刻的服務案例，愛麗絲分享了一次為企業活動打造客製化禮盒的經驗。當時一間公司希望在年度講座中，以一份具巧思且具有品牌故事性的禮盒，致贈給與會貴賓。為了讓禮盒能真正呼應活動主題，愛麗絲以企業核心理念為發想，結合品牌色與象徵元素，設計出一款專屬禮盒。

每份禮盒中還附上一張小卡，除了介紹當日活動精神，也以溫暖而簡潔的語氣表達企業對貴賓的感謝。這份禮禮不僅讓主辦單位深受感動，也成為當天活動中特別受到關注的亮點，成功讓品牌形象更鮮明、更有溫度。

「甜點不僅是食物，更是情感的載體。」愛麗絲說道，「我們希望透過Sorridereirene 的產品，讓每一位顧客都能感受到生活中的美好與幸福。」

未來展望：以甜點推廣義式文化的美好

對於品牌的未來，愛麗絲表示將繼續深耕義式甜點領域，並計劃推出更多與台灣食材結合的創意產品。同時，她也希望透過甜點教學與講座，讓更多人了解義式甜點的魅力，進一步推廣甜點文化。

Sorridereirene 微笑瑞

聯絡電話：0902165325

官方網站：https://www.sorridereirene.com

官方LINE：@259zbacb