〈Sorry, Sorry〉音樂一下！3萬歌迷坐不住了 「盛世美顏」希澈扮孔雀全場嗨爆
出道20年的韓國天團Super Junior（SJ）今（14日）晚起一連3天唱進台北大巨蛋，持續在台寫下新歷史的他們，今晚將大巨蛋變身塞爆3萬人的大型夜店，成名代表作〈Sorry, Sorry〉直接讓全場歌迷站起來一起嗨，SJ也激動大喊「愛台灣」！
希澈孔雀裝萌又美
SJ今晚帶來超過3小時的精采演出，SJ在演唱〈Miracle〉、〈Rokkuko〉等夯曲時，9人先是換上超萌動物玩偶裝，已有6年沒隨團巡演的希澈，還扮成孔雀，搭配盛世美顏的高顏值，讓全場歌迷超驚豔。
接著全員又換上黑色勁裝演唱〈D.N.A〉、〈Rockstar〉熱歌勁舞，帶領粉絲進入電音派對，厲旭還大飆海豚音，神童則solo秀舞技，成員還用英文大喊「我愛你台北」，讓大巨蛋瞬間變成3萬規模的夜店，氣氛嗨到爆！
SJ脫了！利特傲秀猛壯胸肌
而在演唱會尾聲9人穿著帥氣西裝登場，演唱新歌〈Express Mode〉。熱愛健身的東海也不藏私，西裝下沒穿衣服露出精壯胸肌；穿著白襯衫登場的利特，唱到〈BONAMANA〉及〈Don't Don〉時直接脫掉上衣，讓粉絲忍不住驚呼尖叫。演出〈Sorry, Sorry〉前，希澈先展現為了巡演苦練的架子鼓，藝聲也在旁大飆高音，精彩演出讓粉絲看得目不轉睛。
