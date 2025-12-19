soundcore Work 硬幣大小 AI 錄音器亮相 搭載 Anka 語音助理與 ChatGPT 智慧轉錄再升級

soundcore 在台推出全新的 soundcore Work AI 錄音器，以硬幣大小的 10 g 輕量機身吸引不少目光。近年商務協作越來越依賴快速記錄與重點整理，小型錄音設備逐漸成為不少上班族、學生與差旅族的日常工具。這次的新品主打 AI 智慧轉錄與發言者辨識功能，還能在會議重要段落自動標記重點，讓原本耗時的整理流程變得更省力。

soundcore Work 的尺寸只有約 2.32 公分，外型像鈕扣，也能依照需求吸附在衣領、掛在胸前，或利用 MagSafe 配件裝在手機背後。錄音時只要按一下就會開始，不需進入繁複操作。品牌表示，這類輕量穿戴式錄音產品原本多半集中在專業採訪用途，如今走向更生活化，等於讓一般使用者也能常態使用。

在 AI 功能方面，soundcore Work 搭載 ChatGPT 技術，支援多語言轉錄與發言者分段。會議後即可在 soundcore APP 看到文字稿，官方宣稱轉錄準確率可達 97%。進階使用者若需要更多整理功能，可選擇 Pro 或 Unlimited 付費方案，Pro 版每 6 個月收費 2,100 元，每月提供 1,200 分鐘轉錄額度，也能進行摘要與分類；Unlimited 則提供不限時數的轉錄服務，年費 7,200 元。

在實際使用情境中，錄音效果通常會受到會議室大小、人聲距離和背景雜訊影響，因此雙麥克風設計與五公尺收音範圍，是這款產品試圖強化的重要面向。值得一提的是，使用者在討論進行到關鍵內容時，只需要按兩下機身就能標記片段，APP 會自動進行摘要，這對長時間會議的人來說是相當實用的功能。

續航部分，單次充電約可錄製 8 小時，搭配主機則能拉長到 32 小時。錄音內容可透過 Wi-Fi 或藍牙傳輸到手機，iPhone 還能支援邊錄邊傳。官方也強調資料安全，所有錄音採用 AES-256 與 TLS 1.3 加密處理，同時也相容 Apple Find My，可在裝置遺失時協助定位。

soundcore Work 提供夜鈦黑與鈦霧白兩色，即日起開放預購。預購價為 4,990 元，並加贈 soundcore APP 半年 Pro 會員；若在官網購買還能額外獲得品牌冰壩杯。完成線上保固登錄後，還有機會抽中 NEBULA 無線投影機。

另一個同步登場的重點，是 soundcore APP 新版加入的 Anka 語音助理。更新至 V4.0.1 後，只要戴著耳機說出「Hey Anka」，即可查詢天氣、調整耳機設定或詢問一般生活問題。Anka 也支援超過 100 種語言的即時翻譯，準確率同樣標示 97%，並能顯示字幕。這項功能今年限時免費，而 AeroFit 2 AI 開放式藍牙耳機則提供終身免費翻譯。

soundcore 作為全球無線耳機出貨量前三名的品牌，近年不斷將 AI 技術導入音訊設備中。這次搭配錄音器與語音助理的推出，某種程度也展現了品牌試圖擴大進入「日常語音服務」領域的企圖，未來是否會延伸到更多裝置或跨平台功能，也值得觀察。

