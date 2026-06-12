SpaceX上市前夕 伊朗揚言攻擊位於中東設施

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伊朗揚言攻擊馬斯克旗下SpaceX位於中東地區的資產。路透社資料照片



全球首富馬斯克旗下的航太暨AI公司SpaceX週五（6/12）將在美國那斯達克交易所首度公開發行上市。由於SpaceX的「星鏈」衛星為美軍提供精準定位等重要服務，伊朗揚言會對SpaceX的中東設施發動攻擊。

伊朗國營媒體法斯通訊社（Fars）週四（6/11）引述知情人士指出，有證據顯示，美軍和以色列軍方利用馬斯克（Elon Musk）的星鏈衛星和X平台，犯下「戰爭罪」，伊朗軍方因此將SpaceX位於中東地區的資產和設施列為軍事攻擊目標。

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法斯通訊社在X平台發文說：「伊朗已更新軍事行動目標清單，把目標範圍擴大到馬斯克在西亞地區所管理的經濟資產，包括位於阿拉伯國家和遭佔領土地上的資產。」

根據法斯通訊社報導，星鏈位於以色列、卡達、約旦、阿拉伯聯合大公國和阿曼的地面站，以及SpaceX的資產和設施都被列入攻打清單。

在點名SpaceX之前，伊朗3月時也揚言攻打美國科技公司在中東地區的設施，包括Google、亞馬遜、微軟、輝達、IBM和甲骨文等都被點名。

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