SpaceX上市前 馬斯克透露將發射一顆純運算衛星「AI1」、搭載輝達GPU

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SpaceX執行長馬斯克定義之下SpaceX不是一家單純的火箭公司，而是一家構建跨領域、整合硬體與軟體基礎設施的獨特企業。（圖片來源／馬斯克X帳號）

SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）證實，SpaceX 內部已完成名為「AI1」的全新專用低軌衛星設計。這款衛星不傳輸網路訊號，其唯一目的就是在太空中進行 AI 運算。

在SpaceX上市之前，馬斯克在自己的X帳號分享一段訪談，他本人帶領高階工程師 Ian Dahl 親自上陣，錄製了一段長達 30 分鐘的訪談，再更早前財務長Johnsen和投資人 Gavin Baker 的訪談中證實，SpaceX 的第一代太空 AI 運算衛星將會直接搭載 NVIDIA（輝達） 的晶片。

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馬斯克將把一座AI資料中心打進太空

馬斯克認為，當前地表建立 AI 資料中心最大的兩大核心瓶頸，就是「算力（Compute）」與「電力（Power）」。太空環境恰好能規避地表電網與土地監管的限制。

馬斯克展示的 「AI1」衛星設計圖顯示，這顆衛星完全展開後的太陽能翼展高達 70 公尺。這個寬度已經超越了一架波音 747-8 客機（翼展 68.4 公尺）。

電力部分，AI1 的平均運算功耗為 120 kW（千瓦），峰值可達 150 kW。馬斯克在簡報中特別做了對比：這剛好相當於地表上一整支滿載的 NVIDIA GB300（NVL72）AI 伺服器機櫃。

構造意外的簡單——晶片加上天線及電池

馬斯克指出，AI1 衛星相較於一般Starlink 衛星需要複雜且昂貴的通訊天線，AI1 衛星的內部構造反而更簡單，因為它只需要容納晶片與高效率散熱系統。結構本質上就是：「巨大的太陽能電池片 + 一組極強的冷卻散熱器 + 中間塞滿晶片 + 雷射互聯模組」

雖然結構簡單，但為了承載密集的 AI 算力，AI1 衛星的物理體積和所需的太陽能板面積，都將遠大於現有的 Starlink 衛星。

電力部分，AI1 的平均運算功耗為 120 kW（千瓦），馬斯克指出這剛好相當於地表上一整支滿載的 NVIDIA GB300（NVL72）AI 伺服器機櫃。（圖片來源／馬斯克X帳號）

雖然首次採用輝達GPU，但馬斯克表示太空機房的插槽是通用且可互換的。雖然第一代以 NVIDIA 晶片為參考設計，但後續可以隨時切換成 AMD、Google TPU 或特斯拉自研晶片，誰的晶片功耗/算力比最高就用誰。

算好的資料用雷射傳輸給其他衛星

AI1怎麼把數據傳出去？財務長說 Starlink 發展多年的成熟技術——「衛星間雷射互聯」，將成為太空資料中心之間傳輸庞大運算資料的骨幹高速公路。

SpaceX 正積極尋求與地表的頂尖 AI 實驗室合作，目前已經在接洽 Anthropic 以及 Google，計畫為其提供太空數據中心與算力資源。

馬斯克的概念是，現在 AI 的瓶頸已經完全轉移到物理世界。不論你有多少錢，你都無法在幾個月內變出電網、變壓器跟土地。但 SpaceX 擁有「發射成本最低、頻率最高」的物理通行證。

太空運算不受電網土地變壓器的限制

馬斯克的短程目標是在 2027 年底前，讓SpaceX 在太空中擁有累計 1 GW（吉瓦，即 100 萬千瓦） 的運行算力。

隨著 AI 的「Prefill（前置填充）」與「Inference（推理）」工作負載逐漸解耦，太空中的 AI 衛星不一定每一顆都要追逐最頂級晶片，次世代或稍舊的晶片在太空中依然能部署特定專用角色。

馬斯克的戰略很明確，SpaceX 不去跟大眾消費者擠 C 端聊天機器人的賽道，而是要當 AI 時代最穩固的「硬體與算力基礎設施地基」。他定義之下SpaceX不是一家單純的火箭公司，而是一家構建跨領域、整合硬體與軟體基礎設施的獨特企業。

(原始連結)





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