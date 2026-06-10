SpaceX上市前 馬斯克透露將發射一顆純運算衛星「AI1」、搭載輝達GPU
SpaceX執行長馬斯克定義之下SpaceX不是一家單純的火箭公司，而是一家構建跨領域、整合硬體與軟體基礎設施的獨特企業。（圖片來源／馬斯克X帳號）
SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）證實，SpaceX 內部已完成名為「AI1」的全新專用低軌衛星設計。這款衛星不傳輸網路訊號，其唯一目的就是在太空中進行 AI 運算。
在SpaceX上市之前，馬斯克在自己的X帳號分享一段訪談，他本人帶領高階工程師 Ian Dahl 親自上陣，錄製了一段長達 30 分鐘的訪談，再更早前財務長Johnsen和投資人 Gavin Baker 的訪談中證實，SpaceX 的第一代太空 AI 運算衛星將會直接搭載 NVIDIA（輝達） 的晶片。
馬斯克將把一座AI資料中心打進太空
馬斯克認為，當前地表建立 AI 資料中心最大的兩大核心瓶頸，就是「算力（Compute）」與「電力（Power）」。太空環境恰好能規避地表電網與土地監管的限制。
馬斯克展示的 「AI1」衛星設計圖顯示，這顆衛星完全展開後的太陽能翼展高達 70 公尺。這個寬度已經超越了一架波音 747-8 客機（翼展 68.4 公尺）。
電力部分，AI1 的平均運算功耗為 120 kW（千瓦），峰值可達 150 kW。馬斯克在簡報中特別做了對比：這剛好相當於地表上一整支滿載的 NVIDIA GB300（NVL72）AI 伺服器機櫃。
構造意外的簡單——晶片加上天線及電池
馬斯克指出，AI1 衛星相較於一般Starlink 衛星需要複雜且昂貴的通訊天線，AI1 衛星的內部構造反而更簡單，因為它只需要容納晶片與高效率散熱系統。結構本質上就是：「巨大的太陽能電池片 + 一組極強的冷卻散熱器 + 中間塞滿晶片 + 雷射互聯模組」
雖然結構簡單，但為了承載密集的 AI 算力，AI1 衛星的物理體積和所需的太陽能板面積，都將遠大於現有的 Starlink 衛星。
電力部分，AI1 的平均運算功耗為 120 kW（千瓦），馬斯克指出這剛好相當於地表上一整支滿載的 NVIDIA GB300（NVL72）AI 伺服器機櫃。（圖片來源／馬斯克X帳號）
雖然首次採用輝達GPU，但馬斯克表示太空機房的插槽是通用且可互換的。雖然第一代以 NVIDIA 晶片為參考設計，但後續可以隨時切換成 AMD、Google TPU 或特斯拉自研晶片，誰的晶片功耗/算力比最高就用誰。
算好的資料用雷射傳輸給其他衛星
AI1怎麼把數據傳出去？財務長說 Starlink 發展多年的成熟技術——「衛星間雷射互聯」，將成為太空資料中心之間傳輸庞大運算資料的骨幹高速公路。
SpaceX 正積極尋求與地表的頂尖 AI 實驗室合作，目前已經在接洽 Anthropic 以及 Google，計畫為其提供太空數據中心與算力資源。
馬斯克的概念是，現在 AI 的瓶頸已經完全轉移到物理世界。不論你有多少錢，你都無法在幾個月內變出電網、變壓器跟土地。但 SpaceX 擁有「發射成本最低、頻率最高」的物理通行證。
太空運算不受電網土地變壓器的限制
馬斯克的短程目標是在 2027 年底前，讓SpaceX 在太空中擁有累計 1 GW（吉瓦，即 100 萬千瓦） 的運行算力。
隨著 AI 的「Prefill（前置填充）」與「Inference（推理）」工作負載逐漸解耦，太空中的 AI 衛星不一定每一顆都要追逐最頂級晶片，次世代或稍舊的晶片在太空中依然能部署特定專用角色。
馬斯克的戰略很明確，SpaceX 不去跟大眾消費者擠 C 端聊天機器人的賽道，而是要當 AI 時代最穩固的「硬體與算力基礎設施地基」。他定義之下SpaceX不是一家單純的火箭公司，而是一家構建跨領域、整合硬體與軟體基礎設施的獨特企業。
更多信傳媒報導
羅世宏專欄》誰有資格喊暫停？談談Anthropic的AI治理主張
捷克前駐外A先生每月爽領20萬 擅自離境去冰島玩 回國上T台指控上司霸凌
美獨立宣言250週年》法國特技飛行隊飛越自由女神像 象徵巴黎是華盛頓「最古老的國際盟友」
其他人也在看
下雨天「這4種水果」先別買！老闆曝隱藏地雷：外表看不出來
近日全台受鋒面影響各地降雨不斷，出門採買食物時相當辛苦，許多民眾會趁著出門到超市、市場將需要的東西一次買齊，也會順手帶些水果回家。不過經營水果店多年的老闆阿毛就特別提醒，下雨天挑選水果藏有大學問，雨天過後有些水果雖然看起來好好的，但其實買回家很容易出狀況，其中就點名西瓜、鳳梨、木瓜、哈密瓜。
多米多羅慘了？！她當年批評黃山料遭「進攻」：直到現在都還瑟瑟發抖
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，相關話題連日延燒；網紅陳沂透露，當年她曾發文批評黃山料的一個觀點，結果被黃山料親自發文點名回覆，「更不用說被很多刪料粉絲進攻叫我保持善良，直到現在都還瑟瑟發抖」。
夏天廁所總飄異味？家事達人教1招天然除臭 過期茶葉也能派上用場
夏天一到，廁所常因悶熱產生異味，讓人難以忍受。對此，家事達人陳映如分享，若是想要緩解潮濕悶熱的異味，除了保持乾燥、加強通風以外，也可以準備一些乾燥茶葉，放在薰香燈上方的小盤中，點上蠟燭慢慢加熱。她說明，隨溫度上升，茶葉會散發出淡淡的焙茶香氣，讓空氣中瀰漫著溫暖又舒服的茶香。
鼻過敏發作難根治 台北慈濟新術式助患者重獲新生
（記者陳志仁／新北報導）38歲黃先生自幼深受過敏性鼻炎所苦，長年飽受鼻塞、流鼻水及打噴嚏困擾，即使接受下鼻甲切 […]
日人來台點1小吃狂喊「喔伊系」！他一看菜色傻眼 網曝：日本少見
台灣擁有豐富多元的特色美食，深受許多外國遊客喜愛。近日，一名網友分享，自己前往西門町一間知名麵店用餐時，發現隔壁桌兩名日本遊客邊吃邊不斷驚呼「喔伊系（おいしい，好吃）」，讓他相當好奇究竟是什麼美食如此美味。沒想到仔細一看，竟只是一盤看似普通的燙青菜，讓他忍不住直呼，「這真的是我看過對一般燙青菜最高的評價了！」
6月中旬「你的緣分來了」！3星座結束感情空窗，良緣已悄悄敲門
你有沒有這種時刻？無意間滑到兩年前的對話紀錄，卻發現內心已經波瀾不驚。原來我們在等的，從來不只是某個人，而是自己準備好的那個瞬間。6月中旬，這三個星座的空窗期即將結束，緣分正在門外輕輕叩門。
癌症晚期嗎啡止不住痛 神經阻斷助重燃抗癌希望
好醫師新聞網記者邊建元／新北報導 圖：紅框處為神經阻斷治療在位於胸椎交感神經的注射位置／台北慈濟醫院提供 48歲陳小姐，於7年前罹患卵巢癌，歷經手術及化學治療，現今癌症已至晚期並轉
舞菇買回家別直接丟冰箱！專家曝「先做1動作」 保鮮效果差很大
近年蔬菜價格經常受到氣候、天災等因素影響而波動，但有些食材因為採用設施栽培，價格相對穩定，因此成為許多家庭的省錢好幫手。除了豆芽菜、豆苗之外，菇類也是其中之一。尤其舞菇，不論炒菜、煮湯、燉煮或火鍋都非常適合，香氣濃郁又富含膳食纖維，因此深受許多人喜愛。不過，不少人都有這樣的經驗：趁特價多買幾盒舞菇，結果還沒吃完就開始變軟、出水，甚至產生異味。蔬果專家青髪のテツ表示，其實問題往往不是買太多，而是保存方式不對。 舞菇最怕的其實是濕氣 許多人買回家後，習慣連同原包裝直接放進冰箱。但舞菇對濕氣非常敏感。當包裝盒內累積過多水氣時，容易讓舞菇表面持續潮濕，進而加速腐敗。尤其冷藏過程中，溫度變化產生的水珠常會附著在菇體表面，成為品質下降的主要原因之一。因此，保存舞菇的重點並不是保濕，而是避免過度潮濕。 保存前先用廚房紙巾包起來 想讓舞菇保存得更久，其實方法非常簡單。買回家後先將舞菇從原包裝取出，如果表面有明顯髒污，可以用廚房紙巾輕輕擦拭乾淨。接著用乾燥的廚房紙巾將整包舞菇輕輕包覆起來，再放進保鮮袋或夾鏈袋中保存。廚房紙巾能吸收舞菇自然釋放出的水氣，避免濕氣累積，同時維持較穩定的保存環境。 冰箱哪裡最
拉K代價12萬！毒駕男浪子回頭 為養2幼子「主動獻車」求分期
新北市一名30多歲的丁姓男子，因在市場工作期間吸食K他命後開車，遭警方攔檢，隨後被交通事件裁決處重罰12萬元，並吊扣駕照。當他面對新北分署催繳通知，丁男未選擇逃避表示，他已洗心革面，目前有2名幼兒要養育，請求每月繳納3000元，並同意將其名下車輛交給新北分署查封，以示還款誠意。新北分署審酌丁男經濟狀況後，同意其分期繳納，並先將車輛查封，以確保能按期繳納。
一穿腿直接變長！EPT全新ALICANTE薄底鞋、把韓系鬆弛感穿上腳，準備被掃貨
品牌延續「ept adds comfort to daily life」理念，透過極簡輪廓、舒適機能與街頭感細節，重新定義什麼叫做真正的韓系鬆弛感。更有趣的是，這次 ept 台北中山旗艦店也同步把韓國生活氛圍整組搬來台灣。整體空間圍繞「COMFORT COMPLETE」概念打造，結合街頭潮流元素與韓國人最...
新台幣爆逾1488億元巨量！史上第二大 匯價創半個月最低
股匯脫鉤！台股今（9）日強彈 1,201 點、收復先前三分之二失土，但新台幣匯率卻「走自己的路」。在多方激烈多空交鋒下，台北匯市狂飆出 47.46 億美元（約新台幣 1,488 億元），一舉刷新歷史第二大紀錄，新台幣兌美元終場以 31.618 元、貶值 3.8 分作收。
還沒解渴？全台4水庫蓄水率跌破2成 這水庫竟0%見底了
近幾日梅雨鋒面發威，全台各地接連降下大雷雨，水利署表示，此波降雨預計可提供近2.5億噸水量，約1.3億噸水已入庫，讓原本水情吃緊的南部地區終於「解渴」。目前全台有9座水庫蓄水量未達40％，其中1座水庫蓄水量為0%，不過新竹寶山水庫蓄水量達100%。
滿地血跡！基隆KTV少年鬥毆 他撂人尋仇反遭砍
滿地血跡！基隆KTV少年鬥毆 他撂人尋仇反遭砍
爬山竟挖出5公斤黃金！2男發現神秘寶藏 爽領1824萬元
在山區健行時意外發現寶藏，兩名捷克登山客因此獲得近50萬歐元（約新台幣1824萬元）獎勵。這批由黃金、古幣與珠寶組成的珍貴寶藏，不僅被譽為捷克近年最重大考古發現之一，也刷新當地尋寶獎金紀錄。
影/囂張！士林違停哥擋路「還向司機丟菸蒂」嗆：叫警察來找我
台北市士林區發生誇張行車糾紛。一名違停駕駛不僅阻礙公車通行，還朝司機丟擲菸蒂並出言挑釁，全程遭民眾拍下，引發網友撻伐。
與傅子純情同母子！資深女星憶暖舉 慟嘆「親生兒女也未必做得到」
出道超過24年、曾演出《新兵日記》等戲劇的演員傅子純，近日剛從印尼峇里島度假返台，7日下午16時許因「急性血癌」（白血病）病逝於淡水馬偕醫院，享年46歲。突如其來的消息讓親友、粉絲難以接受。資深女星鍾佳蓁也分享和傅子純相處的點滴，心痛如絞悲訴「我知道這條路任何人早或晚都得走！但不是現在啊，兒子。」
警專「刑事偵查」爆給分雙標 家長怒批黑箱：別讓歪風毀了台灣警察
台灣警察專科學校（以下簡稱警專）驚爆教學醜聞，根據《警證時報》報導，多名學生家長指控校方在「刑事偵查」學科成績處理上，一度以「無差別加分」掩蓋試題過難的失誤，在取消加分後，又放任各班教師採取標準不一的補救措施，毫無公平性，不但可能影響學生未來畢業分發排名，甚至可能導致部分學生面臨延畢危機，痛批校長與師長處理成績流程雜亂無章，是警界紀律敗壞的源頭。
這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭
常聽人說成功的背後往往有伴侶的支持，有些星座老婆就像績優股，另一半越寵她、給她滿滿的安全感，她越能發揮潛能，無論是事業還是家庭都能經營得有聲有色。
吉娃娃被摸「秒做出貓姿勢」 飼主故事感動萬人
一位外國女子數年前收養了吉娃娃，牠曾和貓一起生活，不幸的是原本的主人過世了。女子養了該吉娃娃後發現，牠很少叫、動作像貓一樣輕盈，日前她拍影片分享，吉娃娃還做出在寵物狗身上較不易看到的麵包式（loaf position，或稱母雞蹲），許多人看到狗模仿貓的行為直呼可愛，也有人被這段收養的故事感動。
14年神仙眷侶仍情斷！秀英、鄭敬淏證實分手 曾談結婚也沒等到那
根據韓媒《TenAsia》及《SPOTV News》報導，秀英所屬經紀公司Saram Entertainment表示，兩人最近確實已經分手，未來將以關係良好的同事身分繼續相處。鄭敬淏方面也證實消息，表示兩人近年因工作行程愈來愈忙碌，關係逐漸疏遠，經過深思熟慮後決定整理這段感情，和平結束14年...