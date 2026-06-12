SpaceX上市創紀錄！克魯曼轟馬斯克龐氏騙局

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▲美股12日迎來歷史時刻，全球首富馬斯克（Elon Musk）的SpaceX股票正式在那斯達克掛牌上市，SpaceX的發行價定為每股135美元，這將使其潛在估值達到驚人的1.77兆美元。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWNEWS今日新聞] 美股12日迎來歷史時刻，全球首富馬斯克（Elon Musk）的SpaceX股票正式在那斯達克掛牌上市，SpaceX的發行價定為每股135美元，這將使其潛在估值達到驚人的1.77兆美元。對此，諾貝爾經濟學獎得主保羅克魯曼（Paul Krugman）批評SpaceX的天價估值只是馬斯克與華爾街盟友主導的一場「龐氏騙局」，終究會崩塌並壓垮無辜的散戶。

克魯曼12日在他個人社群媒體發文表示，大眾對馬斯克一直抱持著美好的未來願景：乘坐高速疾馳的超級高鐵（Hyperloop），穿越無聊公司（Boring Company）挖掘的隧道，下車後用Neuralink腦機介面叫一輛完全自動駕駛的特斯拉Robotaxi計程車，並在途中閱讀從火星殖民地傳來的最新新聞。

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克魯曼：馬斯克的財富本質上奠基於「預言自我實現的信仰」

克魯曼狠批，「以上內容純屬想像，因為提到的那些產品目前根本不存在」。雖然過去10多年來，馬斯克頻頻誇口這些服務在2025年前就會實現。克魯曼坦承，馬斯克確實有其成功之處，像是特斯拉與星鏈（Starlink）都在各自領域相當突出，但這些成就並不足以讓他成為世界首富。

克魯曼表示，馬斯克的財富本質上是奠基在一種「預言自我實現的信仰」，投資人盲目相信馬斯克是聰明絕頂的天才，因而瘋狂買進他旗下公司的股票，而馬斯克旗下公司市值的水漲船高，又進一步強化了馬斯克本人是天才的聲望。

狠酸馬斯克在大玩龐氏騙局

克魯曼指出，這種「靠成功表象不斷吸引新資金，再用新資金維持成功表象」的企業，就是典型的龐氏騙局。而這次SpaceX的上市，更闡明了馬斯克最厲害的技能不是開發未來產品，而是擅長大玩「金融資產搬移遊戲」，並在其中運用他對川普政府的政治影響力。

克魯曼以馬斯克當年收購推特（現更名為X）為例，馬斯克入主後的一系列操作導致X估值慘跌過半，廣告商紛紛撤離，連帶套牢一眾華爾街銀行。《華爾街日報》曾用頭條批評馬斯克收購推特是「金融危機以來最糟糕的收購案」。

隨後，兩大救星現身幫馬斯克解套，一是川普贏得2024年大選，二是AI熱潮大爆發。馬斯克將新成立的AI企業xAI與X合併，用熱門的AI題材強撐X的估值與資產負債表。之後又故技重施，將不成氣候的xAI併入SpaceX，讓SpaceX成為太空與AI的想像綜合體。

華爾街為SpaceX改寫規則

克魯曼表示，SpaceX去年的收入僅為187億美元，並且還在虧損，之所以能創造1.77兆美元的天價估值，部分是假定散戶會基於對「馬斯克天才」的信仰盲目買進，但光靠鐵粉還不夠，馬斯克的華爾街盟友們更公然參與操縱這場遊戲。

克魯曼指出，那斯達克100指數（Nasdaq 100）與富時羅素（FTSE Russell）近期紛紛破例修改規則，允許SpaceX在上市後「幾乎立刻」納入成分股。傳統上，主要指數至少會等待公司IPO一年以上以觀察其成熟度。這次為SpaceX改變規則，「再次展現了馬斯克拉攏並腐化機構的能力」。

克魯曼警告，跟傳統龐氏騙局不同的是，一旦SpaceX股票被納入主要股價指數，無數根本沒有選擇參與這場豪賭的普通美國家庭、小散戶，都將身不由己地被拖入戰局，因為全美有超過半數的共同基金資產，投資在指數型或以指數為投資標的的基金，當指數基金為了追隨標的而被迫將SpaceX加進投資組合時，這些以身入局的人即使並非出於自願，也被迫用血汗錢為馬斯克的金錢巨輪推波助瀾。

克魯曼最後總結，在如今川普治下的美國，這種體制性的腐化，大家大概也已經見怪不怪了。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



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