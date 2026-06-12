SpaceX上市助推中國商業航天領域雄心 技術鴻溝尚須跨越
（德國之聲中文網）上海領中資本共同創始人黃岩表示，他對藍箭航天十年前的投資已獲得百倍的回報。藍箭航天正准備上市。
黃岩表示，他2016年投資藍箭航天，押注航天工業長期的“技術競爭優勢和戰略價值”。
目前，至少七家中國火箭與衛星企業正在推動IPO相關計劃，其中包括藍箭航天以及中科宇航，不過具體細節尚不清楚。東吳證券預測，到2030年，中國商業航天市場將超過一萬億元。
SpaceX擁有可回收火箭、星鏈寬帶網絡，其它雄心勃勃的項目包括直連設備鏈路以及軌道人工智能基礎設施。中國的同行則尚未成功發射可回收火箭。
信息技術與創新基金會的謝勒（Ellis Scherer）表示，SpaceX的一舉一動對中國航天工業來說都具有風向標意義。
藍箭航天被廣泛視為中國民營領域最接近SpaceX的挑戰者。去年12月，藍箭航天首次試射朱雀3號火箭，不過助推器未能完成受控著陸，未能回收。
回收助推器對降低發射衛星成本而言，十分關鍵。中國企業尚未證明這一能力。
營收的鴻溝
營收的有限也凸顯中國商業航天領域還有很長的路要走。藍箭航天2025年上半年營收為3640萬元人民幣（約合520萬美元）。2025年，SpaceX的營收接近190億美元，增幅三分之一。其中五分之三的營收來自星鏈。
咨詢公司Novaspace經理德維爾（Gabriel Deville）表示，如果中國航天公司在助推器回收上取得突破，或將緩解中國兩大星鏈式項目——國網星座和千帆星座的壓力。
這兩大項目共有數百枚衛星在軌道上。相形之下，星鏈有約10400顆衛星在軌道上。
一位不願透露姓名的中國航天企業高管表示，最樂觀估計是，中國將在2033年左右達到星鏈的現有規模。
這位高管表示，如果SpaceX成功部署下一代重型火箭星艦，——可發射衛星數量是獵鷹9號的三倍，那麼與中國競爭者拉開的差距將“指數級”擴大。
發展模式的迥異
SpaceX的垂直模式——星鏈產生自身發射需求，這在中國沒有明確的可比性。中國的航天領域碎片化，初創企業依賴於有政府背景的衛星星座運營商的訂單，後者的采購和部署計劃都不在這些初創企業的控制之內。
Novaspace的德維爾表示，SpaceX的一大舉措是，將創收的來源從發射服務轉向衛星寬帶服務。
盡管中國國內的需求甚大，但對民營航天企業而言，國有企業的主導性地位可能會限制其發展。
咨詢公司Orbital Gateway的創始人庫爾西奧（Blaine Curcio）表示：“如果你想在中國從事電信業務，你要知道，中國沒有民營電信公司。”
(路透社)
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作者: 德才
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