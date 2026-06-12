SpaceX上市日股價怎走？彭博揭影子市場預期

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▲馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司SpaceX，即將在12日正式在美股那斯達克掛牌上市。（圖／路透社／達志影像）

[NOWNEWS今日新聞] 富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司SpaceX，即將在12日正式在美股那斯達克掛牌上市，預計將以每股135美元（約新台幣4271元）的發行價掛牌發售，且已募集了750億美元（約新台幣2.37兆元）的資金，創下史上最大規模IPO紀錄。究竟SpaceX股價開盤後會出現什麼樣的走勢？彭博提到，影子市場（Shadow markets）已悄悄預示價位。

根據彭博報導，影子市場（Shadow markets）正押注 SpaceX 股票上市首日將出現爆發性行情，種種跡象顯示，這家由馬斯克領導的火箭、衛星與人工智慧公司，股價可能至少上漲 35%。

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根據網路券商 IG International 提供的衍生性商品數據，截至11日上午，SpaceX 的市值已上看 2.4 兆美元。若以該公司首次公開募股（IPO）每股 135 美元、對應估值 1.77 兆美元計算，這意味著其股價將有超過 35% 的潛在漲幅。

與此同時，在加密貨幣交易平台 Hyperliquid 上，與 SpaceX 相關的永續期貨（Perpetual Futures）交易價格落在 180 美元左右，隱含估值超過 2.3 兆美元。該衍生性商品在過去 24 小時內成交量突破 1.43 億美元，目前的未平倉量（Open interest）則超過 2.08 億美元。

預測市場（Prediction markets）同樣釋放出強烈的看漲訊號。預測平台 Polymarket 的交易員認為，SpaceX 在上市首日收盤市值突破 2 兆美元的機率高達 70%。

如此火熱的定價，凸顯出投資人對於AI 與太空基礎設施交會領域的資產需求旺盛程度是多麼驚人。如果 SpaceX 上市首日能夠實現大幅上漲，對 OpenAI 和 Anthropic 未來的 IPO 無疑是一劑強心針，同時也向投資銀行證實了一件事，公開市場確實有能力消化這在幾年前還難以想像的「兆元級」超高估值。

IG 市場分析師法比安·葉（Fabien Yip）表示：「市場對這場 IPO 的需求非常強勁，對上市前交易（Pre-IPO trading）的興趣也相當高」；她補充道，即便目前的估值看起來已經偏高，這仍是至今最受歡迎的上市前交易，「如果這種上市前的定價動能得以維持，將為接下來的下一波超級 IPO 奠定先例。」

不過，彭博提到，從短期來看，SpaceX 強勢登場可能會產生資金排擠效應，從美股指標性的「七巨頭」（Magnificent Seven）中吸走資金；但另一方面，它也將拉抬全球各地與馬斯克這家火箭衛星公司相關的供應商、同業及股東。

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