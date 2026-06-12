SpaceX上市獲輝達祝福 馬斯克：盼深化合作

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▲SpaceX上市首日，市值即達到2.1兆美元，創辦人馬斯克也成為全球首位身價達1兆美元的超級富翁。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWNEWS今日新聞] 太空探索公司（SpaceX）掛牌上市第1天股價即大漲19.22%，市值達到2.1兆美元，成為美國市值第6高的企業，創辦人馬斯克（Elon Musk）晉身全球首位身價達1兆美元的超級富翁。輝達（NVIDIA）於12日當天po出執行長黃仁勳觀看SpaceX火箭發射的影片表達祝賀，馬斯克本人也轉發並表達雙方進一步合作的意願。

輝達12日在官方X平台發文，由衷恭喜SpaceX團隊完成歷史性的IPO，為太空事業與AI的下個前沿領域添油加火。

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輝達並指出，與SpaceX的合作已近10年，從2016年交付全球首台NVIDIADGX-1超級電腦，到客製化的DGX Spark：「我們攜手推動加速運算的極限，為太空探索的未來提供動力。」

事後，馬斯克也在個人X平台轉發輝達的祝賀文，表示：「期待與輝達令人振奮的合作關係，能提升到下一個水平。」

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