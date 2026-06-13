SpaceX上市飆19％ 美股道瓊漲353點、台積電ADR漲0.68%

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美股主要指數週五收漲，道瓊工業指數上漲353.51點。（示意圖：motion elements）

美國和伊朗和平協議有望近日簽署，加上太空探索科技公司（SpaceX）首次公開募股（IPO），首日掛牌勁揚19.22％、收160.95美元，激勵美國股市主要指數週五收漲，道瓊工業指數上漲353.51點、0.7%，標準普爾500指數上漲0.5%，那斯達克指數漲0.31%，費城半導體指數勁揚1.52%，台積電ADR上漲0.68%，收在423.93美元。

綜合外媒報導，由於投資人對伊朗和美國達成和平協議抱持希望，以及SpaceX股票在上市首日飆升，美國股市週五收高，馬斯克旗下的SpaceX公司在那斯達克上市，以每股135美元價格發行，籌資750億美元，該股開盤後不久就飆漲超過20%，最終收漲逾19%，報160.95美元，市值2.1兆美元。SpaceX股價飆升提振了投資人的信心，華爾街認為其他股票可能被低估。

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科技股週五漲跌互現，市場情緒升溫，SpaceX旗下的xAI部門也被視為人工智慧市場需求的風向標。AI寵兒輝達收盤小幅上漲0.16%，AMD上漲4.7%，Alphabet上漲0.45%，博通下跌0.91%，Meta下跌0.26%。中東局勢方面，週五晚些時候，巴基斯坦總理夏立夫說，美伊雙方已就協議的「最終文本」達成協議，消息傳出後，主要股指上升。

美股週五收盤，道瓊工業指數上漲353.51點或0.70%，收在51202.26點。標準普爾500指數上漲37.16點或0.50%，收在7431.46點。那斯達克指數上漲79.18點或0.31%，收在25888.84點。費城半導體指數上漲200.031點或1.52%，收在13371.469點。

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