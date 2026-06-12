SpaceX上市首日大漲19% 市值全球第六、馬斯克身家逾1.1兆美元

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2026年6月12日，馬斯克在德州遠距參加SpaceX的IPO敲鐘儀式，紐約民眾觀看街頭直播。路透社



美國航太暨人工智慧（AI）公司SpaceX週五（6/12）在紐約那斯達克上市，股價當天即大漲19%，市值超越2兆美元，躋身全球市值第六大企業，創辦人馬斯克也成為全球首位兆萬富豪，身家已逾1.1兆美元。

彭博新聞、路透社報導，SpaceX週五以每股135美元發行價上市後，一度大漲31%，最終收盤上漲19%，報每股160.95美元。SpaceX市值收在2.2兆美元，僅次於輝達（Nvidia）、Alphabet、微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）。

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根據彭博全球富豪榜，週五收盤後，馬斯克（Elon Musk）的身家來到1.11兆美元，成為全球首位身家超越1兆美元的富豪，遠超過身家3060億美元的亞軍，Google創辦人佩吉（Larry Page）。

SpaceX首次公開上市共發行5億5556萬股，募得創紀錄的750億美元。即使SpaceX迄今仍未獲利，去年的營收規模也遠低於其他科技公司，但週五當天成交量仍逾5.1億股，成交金額840億美元。

這次順利上市也超出許多觀察人士的預期，並未重演臉書（Facebook）2012年掛牌時的混亂情況。SpaceX上市前的準備期令外界頗為焦慮，尤其懷疑對那斯達克（Nasdaq）交易所能否順利承接。

SpaceX成功上市也帶來另一層意義：不僅讓支持者鬆了一口氣，更為整體股市與AI前景注入信心。

SpaceX今年2月收購馬斯克旗下的xAI，將AI整合進核心業務，因此該公司上市也成為對當前AI熱潮的檢驗，也關係著競爭對手Anthropic與OpenAI的IPO前景；這兩家公司都已保密提交IPO申請，計畫最快今年內掛牌上市。

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