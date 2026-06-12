SpaceX上市首日開盤價上看174美元！ 較IPO發行價「大幅溢價 29%」
財經中心／綜合報導
全球商業航天領頭羊 SpaceX（股票代碼：SPCX）於今日（12日）正式在納斯達克交易所掛牌上市，寫下全球資本市場的全新神話。本次 IPO 最終以每股 135 美元 定價，成功募集資金高達 750 億美元（若承銷商行使超額配售權，最高可達 860 億美元），一舉打破 2019 年沙特阿美創下的紀錄，正式加冕為人類歷史上規模最大的 IPO。以發行價計算，SpaceX 的初始上市估值高達 1.77 萬億美元，直接空降成為全球市值前十大的超級權重股，超越了母公司創辦人馬斯克旗下的另一巨頭特斯拉（Tesla）。
開盤溢價上看 29%！海量訂單引爆撮合系統，預示價格直衝 135 美元至 174 美元
由於全球投資人對這家太空霸主的渴望近乎瘋狂，SpaceX 在正式掛牌前的市場申購資金已超額認購逾 4 倍。根據開盤前海量訂單的撮合預測，SPCX 的上市首日開盤價預計將高達每股 174 美元，較 135 美元的發行價大幅溢價 29%。本次 IPO 最特殊之處在於，創辦人馬斯克打破了華爾街傳統機構壟斷的潛規則，特意將高達 30% 的份額預留給普通散戶投資者，引發全球數百萬散戶在各大券商平台瘋狂搶籌。由於開盤階段需要消化空前的海量買盤，官方公開的第一筆成交價預計將於稍晚正式揭曉。
天價估值的底氣：「火箭＋星鏈＋AI」三位一體，太空新帝國成形
面對高達 1.77 萬億美元的龐大體量，華爾街分析師指出，投資人瘋狂追捧的底氣，在於 SpaceX 已從純粹的火箭發射公司蛻變為全方位的科技與基礎設施巨頭。除了穩居全球近 90% 的商業航天發射壟斷地位，以及擁有核心現金流支柱 Starlink（星鏈）衛星網絡之外，公司今年更深度融合了馬斯克旗下的 AI 巨頭 xAI（包含 Grok 機器人與社交平台 X 的資產）。這種將「太空軌道基礎設施與大規模 AI 算力中心」深度綁定的瘋狂藍圖，成功為公司贏得了極高的 AI 溢價，也讓市場對其未來的營收彈性充滿想像空間。
納斯達克破例護航！閃電納入成份股，引導數百億被動基金被迫買入
為了迎接這隻歷史級別的「巨無霸」上市，納斯達克交易所甚至破例修改了規則，允許 SPCX 在上市滿 15 個交易日後，即可閃電納入納斯達克 100 指數，這在美股歷史上極為罕見。此舉意味著在接下來的幾週內，全球追蹤該指數的數百億美元被動型指數基金與 ETF，將被強制在市場上買入 SpaceX 的股票以進行配置。這項政策紅利無疑為 SPCX 的後市表現打下了一劑強心針，也成為推高首日開盤溢價預期的重要推手。
更多三立新聞網報導
日男「愛媛出差」變台灣偷情！遭妻藏護照反制 全台鄉民：落地幫接機
2男1女直播活春宮！1年誘200女下海狂撈1億 「免費試看」吸8千人斗內
酒店小姐「單月狂撈千萬！」不靠接S驚人戰績曝 網驚：誰要去台積電
巨石強森驚爆恐罹睪丸癌！瞞結婚6年妻子看醫生 「檢查結果」出爐了
其他人也在看
SpaceX登陸納斯達克！開盤衝破160美元，馬斯克晉升首位「兆美元富豪」
由馬斯克（Elon Musk）掌舵的航太、衛星兼人工智慧（AI）巨擘SpaceX，即將在台北時間12日21時30分起，正式在美股掛牌發行上市（IPO），最新消息指出，該公司成功募集其750 億美元（約新台幣2.37兆元）資金目標，將以每股135美元（約新台幣4271元）的發行價掛牌發售。最新數據顯示，預測市場Polymarket上高達70%比例，看好Spac......
SpaceX上市首日飆22%！馬斯克身價「超越台灣GDP」 成首位兆萬富翁
由特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）領導的太空科技公司SpaceX於12日正式掛牌上市，首日交易表現亮眼，盤中股價一度飆升22%，衝上每股165美元高點，帶動公司市值強勢突破2兆美元大關。隨著持股價值大幅攀升，馬斯克的個人身價也一舉超越台灣及新加坡的國內生產毛額（GDP），成為史上首位身價突破1兆美元的超級富豪。
SpaceX上市飆19％ 美股道瓊漲353點、台積電ADR漲0.68%
美國和伊朗和平協議有望近日簽署，加上太空探索科技公司（SpaceX）首次公開募股（IPO），首日掛牌勁揚19.22％、收160.95美元，激勵美國股市主要指數週五收漲，道瓊工業指數上漲353.51點、
台股盤前／SpaceX上市狂飆19%！台積電期貨盤後上漲15元 台股續攻有戲
美伊和平協議傳出突破進展，加上SpaceX以史上最大IPO之姿掛牌首日飆漲逾19%，帶動美股四大指數全面收高，費城半導體指數上漲1.52%。在美股利多激勵下，台指期夜盤勁揚487點，台積電期貨盤後上漲15元，市場風險偏好快速回升，台股下週一（15）日有機會延續前一日強彈千點的反攻氣勢。
5月營收年增253%！「這半導體通路黑馬」挾記憶體題材法人看旺今年賺1股本 噴出4天登強勢股王
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（12）日台股加權指數收盤44,169.04點，漲1019.58點，漲幅2.36%，觀察昨日表現強勢個股，半導體通路大廠至上（8112）先前...
台股震盪又有韭菜翻車 上市櫃這3檔爆違約交割7034萬！
台股本周行情劇烈震盪，指數連日上沖下洗猶如搭乘雲霄飛車，不僅讓投資人心臟大顆，也引爆違約交割案件。證交所與櫃買中心昨（12）日共同揭露，共有7家券商通報欣興（3037）、新日興（3376）及旺矽（6223）等3檔個股發生違約交割，合計違約金額高達7034.4萬元。其中以新日興違約交割金額3051.3萬元最高，顯示在市場劇烈波動下，部分投資人資金調度已出現壓力。
雞腿便當賣120元遭嫌貴！老闆「公開成本」反問：你覺得能賺多少？
近年來物價持續上漲，一份便當售價突破百元已逐漸成為常態。近日就有一名便當店業者表示，經常被顧客詢問為何一份雞腿便當要賣到120元。對此，他直接公開便當成本，並反問網友，「那你覺得一顆便當能賺多少呢？」貼文曝光後，引發熱烈討論。
傅子純搶救過程曝光！恐非單純急性血癌 大量溶血、腫瘤侵犯恐造成血癌假象
本土劇演員傅子純驚傳昨日（6/7）病逝於淡水馬偕醫院，年僅46歲。據了解，傅子純到院前已失去呼吸心跳，雖一度搶救成功，但轉到加護病房後仍宣告不治。外傳病因疑似為急性血癌，不過醫師認為，不能排除其他疾病
MLB/大谷翔平坐板凳！左膝發炎休兵 教頭：避免傷勢惡化
道奇二刀流球星大谷翔平昨因企圖盜壘時導致左膝發炎提前退場，今道奇與白襪系列賽並未排入先發，第1棒的位置改由寇爾（Alex Call）頂替 。
大解渴！曾文水庫「8天猛灌1.23億噸」最新蓄水量破億
即時中心／陳奕劭報導受到滯留鋒、低氣壓、西南風影響，台灣天氣多雨，國內規模最大的曾文水庫集水區近日也持續補水。經濟部水利署南區水資源分署統計指出，截至今（13）日上午6點，國內規模最大的曾文水庫集水區有效蓄水量突破1億立方米，有效蓄水容量22.98%。而供應民生用水的南化水庫也受助攻，有效蓄水容量來到63.32%。
跌停剩4.04元投資人哭崩！1大廠確定6/23將下市 還有7名千張大戶
投資人注意！正崴集團子公司、台灣綠能大廠森崴能源（6806）因今年第一季財報淨損逾18億元、淨值轉負數，將於6月23日下市。不過最新數據顯示，還有3.4萬名股東，其中有7名手握千張股票的大戶，恐受到衝擊，股票恐淪壁紙。
短短幾分鐘拉回半根！「被動元件巨頭」一度衝919元漲停 網抖：900蛙要套幾年
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導受惠AI伺服器、高階被動元件需求持續升溫，被動元件龍頭國巨（2327）於昨（12）日成為台股盤面焦點，股價開盤後在買盤...
AI電力小尖兵！「他」轉型告捷 毛利率登5年新高
電源線材廠風青（2061）成功轉型「新能源絕緣線材專家」，切入AI伺服器、低軌衛星及電動車充電樁等藍海市場。受惠於產品組合優化，今年第一季毛利率達12.6%，創五年新高。公司技術領先，開發耐高壓FIW線材，已打入BMW、福斯及美國Enphase Energy供應鏈。董事長陳信宇強調，隨AI機櫃與儲能設備需求增加，加上認證陸續到位，法人看好風青在新能源供應鏈的滲透率將持續提升，營運成長動能強勁。
BBU需求帶勁！「電池模組廠」下半年營運大躍進 法人喊價420元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受惠AI伺服器備援電池（BBU）需求強勁，電池模組廠順達（3211）於股東會上指出，今年營收可望維持雙位數成長，其中非IT業務...
中職》台灣旅外選手36人是韓國數倍 洪一中：你真的很好再出去
日本、韓國高校畢業潛力股絕大多數從本國職棒起步，成熟後經由競標制度拿大聯盟合約，台灣近年來愈來愈多高中畢業選手旅外起步，但真正升上大聯盟的選手屈指可數，台鋼雄鷹總教練洪一中認為，「棒球人來講，我是覺得，你真的很好再出去，老實講不用急，很多高中囝仔心智還沒成熟，送出去未必是好事。」
曾和傅子純結拜！王瞳獻唱〈城裡的月光〉哽咽哭了...「崩潰畫面」曝光
男星傅子純7日因急性血癌驟逝，享年46歲，噩耗震驚演藝圈。王瞳日前和霸氣樂團登台演出，在郵輪上演唱〈城裡的月光〉獻給傅子純，感性說道：「我相信人生的道路上，月有陰晴圓缺、人有悲歡離合，一些無常就是日常，但我們可以用一顆勇敢的心坦然接受」，不過她唱到一半情緒潰堤，一度哭到唱不下去，讓全場陷入一陣鼻酸。宋亭誼報導
連老祖宗五權憲法都不要？蔣萬安喊廢監院 他爆驚人內幕：怕被查
台北市長蔣萬安日前公開呼籲廢除監察院，引發政壇高度關注。政治工作者周軒隨即發文開砲，質疑蔣萬安此舉並非為了憲政改革，而是企圖規避卸任後的司法與監察調查。周軒更具體盤點包含大直培英社宅廢棄物、秀珍菇遮陽傘、負壓吸菸室及捷運施工安全等5大市政爭議，直指蔣萬安是因擔心爛攤子被清算，才急著拆除監察院這顆未爆彈。此舉被批評與民眾黨護航柯文哲的行徑雷同，引發各界對其政治動機與市政績效的熱烈討論。
《吃桌》外景爆衝突！陳隨意突失控怒吼「遭強行拉開」 關鍵導火線曝
三立、文策院、緯來與華視共同打造的跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》正式開桌，首播後不僅收視開出亮眼成績，也在社群平台掀起熱烈討論。節目帶領觀眾跟著隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意及千千組成的「辦桌台灣隊」，挑戰將台灣辦桌文化搬上國際舞台，不少觀眾直呼：「終於看到真正介紹台灣文化的實境節目！」，而陳隨意受訪也透露藍正龍私下真面目。蔡維歆
中國砸46億殺進！日本龍頭受挫股價腰斬 謝金河示警：1類台廠挑戰來了
財信傳媒董事長謝金河12日在臉書指出，雖然Ai軍備競賽帶動高階銅箔基板及玻纎布的超級大行情，台光電股價甚至一度大漲到5635元，但壟斷最高階市場的日東紡織股價率先腰斬，讓他直呼不尋常，斷言「玻璃纖維布的挑戰時刻來了！」
剛成首富就挨轟！馬斯克遭控煽動北愛爾蘭反移民暴動
剛晉升全球首位「兆元富豪」的科技巨擘馬斯克，近日因涉嫌在旗下社群平台 X 放大反移民言論、煽動北愛爾蘭首府貝爾法斯特的暴力衝突，遭到科技監督組織與輿論的強烈譴責。