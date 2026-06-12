SpaceX上市首日開盤價上看174美元！ 較IPO發行價「大幅溢價 29%」

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SPCX 的上市首日開盤價預計將高達每股 174 美元，較 135 美元的發行價大幅溢價 29%。（圖／AI生成圖片）

全球商業航天領頭羊 SpaceX（股票代碼：SPCX）於今日（12日）正式在納斯達克交易所掛牌上市，寫下全球資本市場的全新神話。本次 IPO 最終以每股 135 美元 定價，成功募集資金高達 750 億美元（若承銷商行使超額配售權，最高可達 860 億美元），一舉打破 2019 年沙特阿美創下的紀錄，正式加冕為人類歷史上規模最大的 IPO。以發行價計算，SpaceX 的初始上市估值高達 1.77 萬億美元，直接空降成為全球市值前十大的超級權重股，超越了母公司創辦人馬斯克旗下的另一巨頭特斯拉（Tesla）。

開盤溢價上看 29%！海量訂單引爆撮合系統，預示價格直衝 135 美元至 174 美元

由於全球投資人對這家太空霸主的渴望近乎瘋狂，SpaceX 在正式掛牌前的市場申購資金已超額認購逾 4 倍。根據開盤前海量訂單的撮合預測，SPCX 的上市首日開盤價預計將高達每股 174 美元，較 135 美元的發行價大幅溢價 29%。本次 IPO 最特殊之處在於，創辦人馬斯克打破了華爾街傳統機構壟斷的潛規則，特意將高達 30% 的份額預留給普通散戶投資者，引發全球數百萬散戶在各大券商平台瘋狂搶籌。由於開盤階段需要消化空前的海量買盤，官方公開的第一筆成交價預計將於稍晚正式揭曉。

天價估值的底氣：「火箭＋星鏈＋AI」三位一體，太空新帝國成形

面對高達 1.77 萬億美元的龐大體量，華爾街分析師指出，投資人瘋狂追捧的底氣，在於 SpaceX 已從純粹的火箭發射公司蛻變為全方位的科技與基礎設施巨頭。除了穩居全球近 90% 的商業航天發射壟斷地位，以及擁有核心現金流支柱 Starlink（星鏈）衛星網絡之外，公司今年更深度融合了馬斯克旗下的 AI 巨頭 xAI（包含 Grok 機器人與社交平台 X 的資產）。這種將「太空軌道基礎設施與大規模 AI 算力中心」深度綁定的瘋狂藍圖，成功為公司贏得了極高的 AI 溢價，也讓市場對其未來的營收彈性充滿想像空間。

納斯達克破例護航！閃電納入成份股，引導數百億被動基金被迫買入

為了迎接這隻歷史級別的「巨無霸」上市，納斯達克交易所甚至破例修改了規則，允許 SPCX 在上市滿 15 個交易日後，即可閃電納入納斯達克 100 指數，這在美股歷史上極為罕見。此舉意味著在接下來的幾週內，全球追蹤該指數的數百億美元被動型指數基金與 ETF，將被強制在市場上買入 SpaceX 的股票以進行配置。這項政策紅利無疑為 SPCX 的後市表現打下了一劑強心針，也成為推高首日開盤溢價預期的重要推手。

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