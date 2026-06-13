SpaceX上市首日飆22%！馬斯克成首位「兆元富豪」 諾貝爾獎得主卻嗆：人形龐氏騙局

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

SpaceX終於12日正式上市，讓馬斯克身價達到了1.1兆美元（約新台幣34.8兆元），成全球首位兆萬富翁。。圖／東方IC

由特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）所創辦的美國太空探索科技公司SpaceX於12日成功發射「獵鷹9號」火箭，載運29顆星鏈（Starlink）衛星升空，並迎來華爾街史上最大規模的首次公開募股（IPO）；然而根據最新統計，馬斯克的個人身價達到了1.1兆美元（約新台幣34.8兆元），成全球首位兆萬富翁。

SpaceX正式掛牌上市！馬斯克淨資產狂飆 達1.1兆美元

根據《富比士》、《華爾街日報》與《路透社》統計，在SpaceX上市前，馬斯克淨資產已達約9700億美元（約新台幣30兆元），其中最大來源為SpaceX持股價值約5380億美元（約新台幣16.9兆元），其次為Tesla持股約1670億美元（約新台幣5.2兆元），以及約1500億美元（約新台幣4.7兆元）的股票選擇權；此外，Neuralink、The Boring Company各貢獻50億美元（約新台幣1573億元），房地產、私人飛機及其他投資則超過1,040億美元（約新台幣3.2兆元）。

廣告 廣告

如今SpaceX正式掛牌上市，原先將發行價訂為每股135美元，未料12日正式掛牌後買盤湧入，股價盤中一度衝上165美元，短短數小時內大漲22%，直接將公司市值推升至2兆美元里程碑。

隨著持股價值大幅攀升，馬斯克個人身價在12日達到了1.1兆美元（約新台幣34.8兆元），成為史上首位身價突破1兆美元（約新台幣31兆元）的超級富豪；盤點當今世界第2大富豪Google聯合創始人拉里．佩奇（Larry Page）淨資產近2,940億美元，而亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）2490億美元（約新台幣7.9兆元）、甲骨文創辦人艾里森（Larry Ellison）2320億美元（約新台幣7.3兆元）距離馬斯克身價相差甚遠。

馬斯克財富超越台灣、瑞典GDP 1兆美有多少？

若以國家經濟規模來看，馬斯克的財富甚至已超越包括台灣9,770億美元（約新台幣30.7兆元） 、愛爾蘭7,790億美元（約新台幣24.5兆元） 、瑞典7,600億美元（約新台幣23.9兆元）；外媒更把1兆張美元鈔票長度加總，長度將近9700萬英里（約1.56億公里），相當於往返月球200多次的距離，NASA也表示，月球距離地球的平均距離為238855英里（約384400公里，1兆美元的長度也超過了地球到太陽的距離，大約為9300萬英里（約1.5億公里）。

另外，目前地球上居住著近82億人口，將馬斯克資產1兆美元平均分配給所有人，每人將獲得近122美元（約新台幣3855元），在美國更可以買下240萬棟住宅，或是買下超過1萬架Gulfstream G700私人飛機，並支付5年的營運與燃料成本，包括全美NFL與NBA的所有球隊，一口氣打包，還會剩餘超過5,000億美元（約新台幣15.7兆元） 。

SpaceX於12日成功發射「獵鷹9號」火箭，載運29顆星鏈（Starlink）衛星升空。圖／翻攝自SpaceX臉書

諾獎得主克魯曼重砲轟擊：根本是人形龐氏騙局

不過馬斯克有如「天文數字」的身價，真的合理嗎？諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）就撰文狠嗆馬斯克「根本是個會走路的人形龐氏騙局」，認為這起由馬斯克與華爾街盟友聯手主導的「空殼遊戲」，最終必定走向崩盤，導致全美投資人將跟著陪葬。

克魯曼表示，馬斯克之所以富可敵國，是基於「自我實現的信仰」，他舉例，「想像自己搭乘無聊公司（Boring Company）挖出隧道的超級高鐵（Hyperloop），接著透過腦神經植入裝置（Neuralink）叫來一輛全自動駕駛的特斯拉（Tesla）計程車，並在車上滑著手機，閱讀從火星殖民地傳來的最新新聞。」

但克魯曼表示這一切「純屬幻想」，因為目前沒有任何可運作的超級高鐵，無聊公司也沒挖出商業隧道，特斯拉雖然在德州奧斯汀有幾輛自駕計程車，但仍不及「全自駕」，號稱腦機介面先驅的神經連結公司，也僅在少數病患身上測試過；至於火星殖民，馬斯克過去10年頻頻向大眾保證這些服務最晚在2025年就能問世，但在可見的未來裡看不到任何載人上火星的跡象。

克魯曼表示，SpaceX如火如荼的首次公開發行（IPO），對於「靠成功表象不斷吸引新投資人加入」的企業，讓投資人盲目相信、瘋狂買進他旗下公司的股票，讓公司估值一路狂飆，這就叫做「龐氏騙局」（Ponzi Scheme）。

諾貝爾獎得主嗆馬斯克「人形龐氏騙局」。圖／東方IC

從X爛攤到xAI合併 華爾街盟友被指「擅改遊戲規則」

回顧2022年馬斯克為收購推特，向投資銀行借了130億美元，銀行原打算將債務轉手賣給投資人，不料馬斯克接手後，把X搞成極端右翼、友善納粹的網路糞坑，嚇跑一票廣告主，徹底砸了X的商業模式；2024年川普勝選與AI熱潮的興起，廣告主開始回流X，至2025年3月，馬斯克趁AI熱度，將新成立的xAI與X合併，沒想到xAI旗下模型Grok效能遠不如對手，還經常出現種族歧視言論，馬斯克為了拯救xAI，又將它併入SpaceX。

如今SpaceX掛牌上市，克魯曼質疑，這場IPO根本是建立在散戶盲目相信自己買的是「馬斯克天才股份」，而非理性評估才進行投資，且馬斯克在華爾街的盟友們竟開始擅改遊戲規則，只為讓這場「騙局」繼續延伸；克魯曼警告，這場「騙局」終將崩盤，而與傳統龐氏騙局不同的是，受害者不是自願參與的投資者，而是美國平民。



回到原文

更多鏡報報導

日本人妻抓姦連載爆紅！丈夫謊稱「要出差」卻帶小三來台灣…鄉民齊喊：全台動森出任務

她網購1000件衣服「退款不退貨」！店家傻眼報警：直接賠24萬

婦人喝止咳藥水3天沒睡還超嗨！家人嚇壞憂中邪 醫師曝關鍵：服藥3症狀要注意

孫易磊首勝不只靠火球！名球評點出蛻變關鍵：已有火腿王牌架勢