SpaceX上市首日飆22%！馬斯克身價「超越台灣GDP」 成首位兆萬富翁

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財經中心／張尚辰報導

由特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）領導的太空科技公司SpaceX於12日正式掛牌上市，首日交易表現亮眼，盤中股價一度飆升22%，衝上每股165美元高點，帶動公司市值強勢突破2兆美元大關。隨著持股價值大幅攀升，馬斯克的個人身價也一舉超越台灣及新加坡的國內生產毛額（GDP），成為史上首位身價突破1兆美元的超級富豪。

根據《富比士》與《路透社》統計，在SpaceX上市前，馬斯克的身價已接近7800億美元，遠高於其他科技業富豪。例如Alphabet共同創辦人賴瑞．佩吉（Larry Page）的身價約為3000億美元，與馬斯克仍有顯著差距。

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分析指出，隨著SpaceX市值大幅攀升，馬斯克所持有股份的價值也水漲船高。市場研究人士表示，歷史上鮮少有企業家能夠觸及如此驚人的財富規模，而馬斯克如今僅憑SpaceX持股所創造的帳面價值，就已超越許多大型跨國企業的整體市值。

事實上，SpaceX原先將發行價訂為每股135美元，未料12日正式掛牌後買盤湧入，股價盤中一度衝上165美元，短短數小時內大漲22%，直接將公司市值推升至2兆美元里程碑。

值得注意的是，馬斯克的個人財富規模甚至超越不少已開發國家的GDP，包括台灣約9770億美元、新加坡約6600億美元、瑞典約7600億美元，以及愛爾蘭約7790億美元。

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