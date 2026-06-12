SpaceX上市 馬斯克遠距敲鐘：以為公司成功機率10％

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2026年6月12日，馬斯克在德州的遠距參加SpaceX的IPO敲鐘儀式，紐約民眾足觀看街頭直播。路透社



全球最有錢億萬富翁馬斯克的太空公司SpaceX股票，週五（12日）正式首度公開上市（IPO），他在德州遠距參與納斯達克（NASDAQ）證券交易所的「敲鐘」儀式，隨SpaceX上市，馬斯克身家將不再以「億」計算，他將成為人類史上首位1兆美元富翁。

路透社報導，SpaceX股票預計開盤價達每股約175美元，較其IPO招股價135美元上漲約30%。馬斯克敲鐘前表示，曾以為SpaceX會失敗：「我當時覺得SpaceX成功的幾率只有10%。」

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SpaceX總裁蕭特威爾（Gwynne Shotwell）則在納斯達克證交所現場參與敲鐘儀式。

外界估隨SpaceX上市，馬斯克的身家將飆至1兆490億美元，他也將成為人類史上首位突破1兆美元的富翁。

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