SpaceX上市4千員工暴富！墨西哥裔焊工逆襲成「千萬富豪」

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

美國太空探測公司SpaceX12日掛牌上市，創辦人暨執行長馬斯克成為全球首位資產破兆美元的富豪，外媒表示，旗下數千名員工和早期投資人瞬間躋身富豪階級，有墨西哥裔移民焊工，手上股票價值突破百萬美元。

SpaceX公司12日在紐約證交所上市。（圖／路透社）

墨西哥移民焊工成千萬富豪

美國《紐約郵報》報導，42歲的前SpaceX焊工赫南德茲（Juan Hernandez）堪稱這波財富神話的最佳代表。他2015年從墨西哥移民美國，以時薪28美元（約885元台幣）加入SpaceX，當時甚至不知道這家公司是做什麼的，「當朋友跟我提起SpaceX時，我根本不知道那是什麼公司。」

廣告 廣告

加入公司後，他獲得約1萬美元（約31萬台幣）員工股票，之後持續透過薪資扣款買進持股，若以IPO價格計算，他持有股票價值已達88萬美元（約2782萬台幣）；若以首日盤中價格計算，更突破100萬美元（約3162萬台幣）。赫南德茲表示，「這讓我一輩子都能過得很舒服。」

另一名傳奇人物是前發射工程師海斯（Trevor Hise），2011年，他放棄進入奇異公司（General Electric）的穩定工作機會，選擇加入當時仍被視為高風險新創公司的SpaceX，「當時很多人認為只是一家不成熟的新創企業，根本撐不了多久。」

12年間，他累積超過10萬股股票，雖然曾出售部分持股支付婚禮與購屋頭期款，但剩餘股票依IPO價格估算仍價值超過1350萬美元（約4.2億台幣），現年37歲的海斯坦言，「這一切的規模實在太誇張了。」目前他已半退休，投入房地產投資，並與妻子規劃成立基金會回饋社會。至於當年反對他加入SpaceX的父母，他笑說，「他們現在非常驕傲。」

更多中天新聞網報導

屏科半導體供應鏈專區動土典禮！賴清德：打造南台灣S廊帶「均衡台灣」

台積電遭控專利侵權 龔明鑫：溝通後對台廠深具信心

台積電遭控侵權！經濟部持續關注後續發展