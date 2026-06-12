SpaceX今上市！大賣空示警「那指拋售潮」

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

財經中心／林浩博報導

《大賣空》原型人物貝瑞(Michael Burry)發出警告，直言馬斯克(Elon Musk)旗下SpaceX的上市，恐將引爆美股那斯達克100指數的拋售潮。（圖／翻攝自X平台 @StockSavvyShay）

全球首富馬斯克(Elon Musk)旗下SpaceX終於週五(12日)掛牌上市，但電影《大賣空》主角本尊、知名投資人貝瑞(Michael Burry)發出警告，直言這場史詩級IPO恐將引爆美股那斯達克100指數的拋售潮。

史上最大規模IPO! 貝瑞: 科技股拋售潮已出現

財經媒體《Coinpedia》報導，SpaceX於週五啟動首次公開募股(IPO)，以股票代碼「SPCX」發行5億5550萬股，每股價格135美元。投資人瘋狂搶購，認購金額達2500億美元，遠超過750億美元的募資目標，超額認購倍數達4倍之多。SpaceX估值經此次上市也來到1.77兆美元，並推高老闆馬斯克身價，成為總資產破1兆美元的史上第一人。

廣告 廣告

報導指出，相較於許多投資人興奮於SpaceX的首日上市，貝瑞卻是憂心忡忡，認為更大規模市場板塊移動已然展開。他直指近期科技股的整體疲軟態勢，稱「早在SpaceX IPO之前，科技股的拋售潮就已湧現」，因為大型投資基金需要現金買入SpaceX股票，為此便會出售微軟(Microsoft)、蘋果(Apple)、輝達(Nvidia)這類大型科技股變現。結果在SpaceX等待納入指數的15天禁售期期間，那斯達克100指數恐會持續走弱。

這天才決定日! 那指恐面臨更大下挫

根據貝瑞最新分析，那斯達克100指數歷經8.34%的下挫，才終於出現短暫反彈的跡象。但RSI、MACD等技術面指標，通通亮起多個看跌背離的訊號，顯示交易員們正在等待動能轉弱。此外，還出現了艾略特波浪(Elliott Wave)結構，代表當前反彈僅是第二波(Wave 2)的回升，緊接著恐是第三波(Wave 3)的大規模重挫。

最終，貝瑞稱7月6日將是投資人的決定性日子。因為根據那斯達克交易所的「快速入市」新規，許多追蹤那斯達克100指數的ETF和被動指數型基金，都無法立即買入新上市個股。直到等待期滿，這些基金高達數十億美元的資本，才會流向SpaceX。貝瑞認為，市場可能會走向兩個階段。第一階段，由於基金須籌措現金購買SpaceX股票，科技股將承受賣壓。到了第二階段，一旦SpaceX進入那指，指數型基金將買入股票，從而推高股價。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

「新光獅」真的要來了？股東敲碗組職棒：擊敗中信與富邦 吳東亮這樣說

台灣不能只有半導體！許勝雄揭股價殘酷現實：要讓投資者真正放心

台積電在美挨告侵權！龔明鑫首度鬆口爆內幕：已與高層聯絡

台新新光金子公司業績齊揚！林維俊曝亮眼成績單：看好前景「1+1大於2」

