SpaceX今晚上市！首日預期漲幅35%，分析師示警：其他科技股小心資金排擠效應

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由馬斯克（Elon Musk）掌舵的航太、衛星兼人工智慧（AI）巨擘SpaceX，即將在12日正式在美股掛牌發行上市（IPO），最新消息指出，該公司成功募集其750 億美元（約新台幣2.37兆元）資金目標，將以每股135美元（約新台幣4271元）的發行價掛牌發售。面對投資人極高興趣，影子市場（Shadow markets）各種衍生商品的走勢，也讓外媒推測，SpaceX正式上市首日漲幅有望突破35%。

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彭博報導指出，就在SpaceX正式登陸納斯達克交易所前夕，金融體系中的「影子市場」早已率先掀起非理性的瘋狂浪潮，各項衍生性金融商品與預測市場最新定價，都顯示這家航太和AI巨頭，有望在掛牌第一天迎來甜蜜的漲幅，幅度很可能會輕鬆突破35%。

國際知名網路券商IG國際（IG International）提供的SpaceX盤前衍生商品，交易價格一路走高，其市場價值已瘋狂飆升至2.4兆美元（約新台幣76兆元）。如將這個數據與SpaceX的發行價對比，意味著盤前溢價高達35%以上。

這股強烈的多頭訊號，也在區塊鏈預測市場發酵。根據數據追蹤工具 Hyperscreener與Polymarket最新統計，目前高達70%用戶與交易員「一致押注」認定，SpaceX在上市掛牌的首個交易日結束時，其企業總市值將站穩2兆美元（約新台幣63.3兆元）大關或超過。

A phone displays sports trades on Polymarket on Thursday, April 16, 2026. (AP)

不過，華爾街分析師對此趨勢則特別發出示警，因為在他們看來，影子市場與去中心化期貨平台的交易熱度，並不代表能百分之百平移複製到納斯達克市場。畢竟影子市場的資金池較淺、市場透明度低，其價格往往容易受到少數特定大戶、高槓桿資金或是極短線投機客操作，而出現劇烈震盪，分析師們喊話散戶、切勿盲目將這個數值，當成SpaceX未來走勢的絕對指標。

IG國際市場分析師指出，這次IPO需求極其強勁，盤前與影子市場的交易意願也高得嚇人。雖然從傳統基本面來看，SpaceX目前的估值已經相當緊繃，但並不影響它成為迄今為止最受歡迎的Pre-IPO交易案，「倘若這股盤前定價的上升動能可以延續到開盤，將為接下來的超級巨型獨角獸上市案，樹立一個全新的典範。」

科技股資金排擠？

不過，其他華爾街專家則提到，SpaceX上市後，在短線層面上，很有可能對美股市場現有的「科技七巨頭」（Magnificent Seven），以及馬斯克自己旗下的特斯拉（Tesla），產生顯著的資金排擠效益，導致全球熱錢大舉抽離轉移。

交易員緊盯美股即時變化。（美聯社）

但從長線角度來看，如果SpaceX首日真的出現超量暴漲，也將替後面OpenAI和Anthropic PBC上市之路打底，等於向華爾街的承銷銀行團提供最有力鐵證，當前的公開市場，依然有能力消化並接納這群、數年前被視為天方夜譚的「數兆美元級」超巨型科技巨頭。

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