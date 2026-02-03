SpaceX以破紀錄規模併購xAI ! 馬斯克整合AI與太空產業版圖

火報記者 陳銳/報導

億萬富豪馬斯克宣布，旗下太空探索公司 SpaceX 已完成對人工智慧新創公司 xAI 的收購，藉此將火箭與衛星業務，與開發 Grok 聊天機器人的人工智慧技術整合為同一體系。

據悉，此次交易對 SpaceX 的估值約為 1 兆美元，xAI 的估值約為 2,500 億美元，依交易條件，xAI 股東每持有 1 股股份，可換得約 0.1433 股 SpaceX 股票，部分高層則可選擇以每股約 75 美元的價格兌換現金，合併完成後，新公司的參考股價約為每股 527 美元，市場資料顯示，這筆交易的規模已超越過去由歐洲電信業創下的紀錄，成為全球史上金額最高的併購案。

SpaceX 目前是全球估值最高的未上市企業，最新估值約 8,000 億美元；xAI 則被視為成長最快的 AI 公司之一。圖:unsplash

SpaceX 原本已是全球估值最高的未上市企業，最近一次內部股權交易後，估值約為 8,000 億美元，xAI 則在去年底完成新一輪估值調整，被市場視為成長最快的人工智慧公司之一，知情人士並指出，此次合併正值 SpaceX 評估未來上市計畫之際，市場對其潛在市值預期已上看 1.5 兆美元以上。

馬斯克表示，未來將透過更大規模的運算能力與資料整合，推動人工智慧應用於太空探索、通訊衛星與相關基礎設施建設，他過去曾多次透過換股方式整合旗下企業，包括將社群平台 X 納入 xAI，以及以特斯拉股票收購太陽能公司 SolarCity，顯示其一貫傾向以交叉持股方式打造產業生態系。

不過，外界也指出，馬斯克在多家企業同時擔任要職，工程技術與資源可能在集團內流動，未來勢必引發對公司治理、估值合理性與潛在利益衝突的關注。特別是 SpaceX 與美國國防部、太空總署及情報機構簽有多項合約，相關單位可能對此次併購進行審查，以評估是否涉及國安與市場競爭風險。