SpaceX併xAI 為太空資料中心鋪路

特斯拉執行長馬斯克宣布，旗下太空探索公司SpaceX與人工智慧公司xAI合併，今年會首次公開募股，估值高達1.25兆美元。

SpaceX收購xAI打造垂直整合引擎

SpaceX強調，合併案是要打造最強的垂直整合創新引擎，涵蓋AI、火箭科技和太空網路等領域。由於xAI經營聊天機器人Grok，每個月燒掉10億美元，和SpaceX合併後，將能整合資金、人才跟算力資源。

省成本 馬斯克把資料中心搬上太空

馬斯克在達沃斯世界經濟論壇上指出，把資料中心搬到太空更省錢，兩三年內就能實現，也有助SpaceX爭取更多美國國防大單。

不過專家提醒，太空資料中心計畫仍在初期階段，還需好幾年克服太空垃圾撞擊、宇宙輻射、人力維修和發射成本等問題。

Model S及X停產 量產人形機器人

馬斯克元月底財報會議上宣布，Model S跟Model X電動車光榮退役，不再生產。但他強調，停產是為了把加州佛利蒙特廠，轉型為量產人形機器人Optimus的工廠。

