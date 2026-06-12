SpaceX公開上市前夕 伊朗威脅攻擊設施

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SpaceX上市前夕，伊朗聲稱馬斯克犯了戰爭罪，要攻打SpaceX位在中東地區的設施。（圖：MotionElements）

全球首富馬斯克旗下的航太暨AI公司「SpaceX」，美東時間12日星期五，將在美國那斯達克交易所首度公開發行上市。由於SpaceX的「星鏈」衛星，為美軍提供網路精準定位等重要服務，伊朗揚言，要對SpaceX位在中東的設施，發動攻擊。（葉柏毅報導）

伊朗半官方通訊社「法斯通訊社」11日引述消息人士的話報導，有證據顯示，美軍和以色列軍方，利用馬斯克的星鏈衛星，和社群網站「X」平台攻擊伊朗，因此伊朗認為馬斯克犯下了「戰爭罪」，伊朗軍方聲稱，將要把SpaceX位在中東地區的資產和設施，列為軍事攻擊目標。

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報導說，伊朗當局已經更新了軍事行動目標清單，把範圍擴大到馬斯克位在西亞地區所管理的經濟資產，包括位在阿拉伯國家和遭佔領土地上的資產。報導說，星鏈位在以色列、卡達、約旦、阿拉伯聯合大公國和阿曼的地面站，以及SpaceX的資產和設施，都被伊朗列入打擊清單。

事實上，伊朗在今年3月，也揚言攻打美國科技公司在中東地區的設施，包括Google、亞馬遜、微軟、輝達、IBM和甲骨文等公司，都被伊朗點名。

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