SpaceX創史上最大IPO 新一波財富效應富者更富

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（中央社紐約11日綜合外電報導）SpaceX預計12日在美股公開上市，將成為史上規模最大IPO。此案不僅讓馬斯克有望晉身首位破兆美元富豪，更成為後續AI巨頭上市的風向球，引爆華爾街新一波財富效應。

華爾街日報指出，馬斯克（Elon Musk）創辦的太空探索科技公司（SpaceX）訂12日正式登陸股市，將是歷來最受矚目的股票上市案之一。SpaceX這次發行將相當大比例股份出售給散戶投資人，上市當天表現也將成為衡量市場對預計隨後要上市的AI巨頭OpenAI與Anthropic這類超大型IPO的重要指標。

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製造與發射太空火箭的SpaceX，大部分營收來自衛星網路業務，同時也擁有剛起步的人工智慧（AI）事業，股票代號為SPCX。SpaceX以每股135美元的價格出售5億5560萬股，可募得約750億美元資金，交易完成後公司估值約達1.77兆美元。

紐約時報指出，若按相關數字計算，SpaceX將打破先前由沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）創下的IPO紀錄。這間沙烏地國營石油巨頭2019年上市時估值約1.7兆美元，募資超過290億美元。

紐時認為，除成為史上最大IPO外，SpaceX也是全球首富馬斯克旗下最具主導地位的太空企業，成為後續一波大型IPO的標竿，而這些上市案預計將在矽谷與華爾街釋放驚人的財富效應，並催生出新一代極具影響力的商業巨頭。

開發Claude的AI新創公司Anthropic，以及ChatGPT開發商OpenAI，近日都已提交上市申請。兩公司估值都逼近1兆美元。如果Anthropic與OpenAI成功上市，將另創一項新里程碑：首次有3家估值破兆美元等級的企業進入公開股票市場。

這些上市案的一大特點，將是讓原本已經非常富有的人變得更加富有。

以每股135美元計算，馬斯克的SpaceX控股價值將超過8600億美元，如果SpaceX在上市後最初幾天股價能稍有上漲，54歲的馬斯克可能成為全球首位身價突破1兆美元的富豪。像投資大戶葛拉希亞斯（Antonio Gracias）等馬斯克友人，以及多家矽谷創投公司和其他私人投資機構，也將獲可觀回報。

總部位於舊金山的投資平台Hill.com分析，超過4400名現任與前任SpaceX員工可能因這次IPO晉升為富翁，其中約400人預計將獲得超過1億美元財富。

馬斯克於2002年創立SpaceX，憑藉部分可重複使用火箭以及衛星網路服務「星鏈」（Starlink），徹底改變太空產業發展。除此之外，他還有電動車巨頭特斯拉（Tesla）及其他企業。

華盛頓郵報引述彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）計算，馬斯克所持的特斯拉與SpaceX股票總價值，已達微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）淨資產的10倍以上。

如今馬斯克的個人財富，可能已相當於全球緊隨其後的4位富豪的總和。4人包括谷歌（Google）創辦人裴基（Larry Page）與布林（Sergey Brin）、亞馬遜（Amazon）創辦人且旗下坐擁華郵的貝佐斯（Jeff Bezos），以及科技巨頭甲骨文（Oracle）創辦人艾里森（Larry Ellison）。（編譯：陳亦偉）1150612