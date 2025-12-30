SpaceX加持飛向外太空！外資狂掃8.3萬讓群創連拉2根 再砸65億點名華邦電

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

台股加權指數今（30）日開低走低，下跌103.76點，終場以28707.13點作收，跌幅0.36%，成交金額為4599.31億元。據證交所籌碼動向顯示，外資今日買超金額約44.72億元。觀察外資買超個股前十名，面板大廠、雙虎之一的群創（3481）在FOPLP先進封裝技術業務傳來捷報，外傳獲得衛星巨頭SpaceX的RF（射頻）晶片封裝訂單，成功打進馬斯克（Elon Musk）的太空AI供應鏈，現產能已達滿載，訂單能見度優異，明年營運有望顯著提升，群創今日拉出第2根漲停，外資也豪灑13.3億元狂掃群創8萬3153張。

群創打入SpaceX的傳聞持續火燙，今日紅燈連2亮，讓外資砸13億元搶進8.3萬張。（圖／群創官網）

記憶體雙雄之一、全球NOR Flash龍頭華邦電（2344）受惠於記憶體缺貨潮持續延燒，再加上近期傳出記憶體因為供不應求，業界甚至傳出DDR4持續呈現缺貨漲價，明年第1季合約價談定上漲達5成，第2季尚在洽談中，估計將延續漲勢；相關利多消息讓華邦電今日盤中股價一度衝上84.4元，續創近25年新高價位。外資也趁勢狂砸65.7億元搶進8萬749張。

根據證交所官網，外資今日買超上市個股張數前十名，第一名、群創（3481），買超8萬3153張；第二名、華邦電（2344），買超8萬749張；第三名、元大金（2885），買超2萬4548張；第四名、力積電（6770），買超1萬9720張；第五名、旺宏（2337），買超1萬7537張；

第六名、聯電 （2303），買超1萬149張；第七名、中信金（2891），買超9358張；第八名、第一金（2892），買超8015張；第九名、京元電子（2449），買超7995張；第十名、南茂（8150），買超7434張。

