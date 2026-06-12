SpaceX史上最大IPO登場！美股那指跌逾100點
[NOWNEWS今日新聞] 美股12日迎來歷史時刻，SpaceX股票正式掛牌上市，刺激火箭與太空概念股上漲。不過，華爾街持續評估SpaceX這筆史上最大規模的IPO案帶來的影響，同時美國與伊朗是否真能在幾天內達成和平協議也仍在觀望，美股12日開盤後主要指數漲跌不一。
截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲21.54點或0.04％；標普500指數下跌26.60點或0.36％；那斯達克指數點下跌183.486點或0.71％；費城半導體指數下跌28.96點或0.22％。
根據《CNBC》報導，交易員們正在密切關注SpaceX上市的狀況，SpaceX的發行價定為每股135美元，這將使其潛在估值達到驚人的1.77兆美元，可望成為市場的重要催化劑。受此激勵，Rocket Lab與Echo Star等太空概念股在盤中紛紛上漲，漲幅達到4％左右。
另一方面，也有投資者擔心由於發行規模龐大，可能會對市場造成壓力，引發科技股新一波資金輪動。焦點個股方面，台積電ADR股價在盤中下跌0.63％，輝達股價也微跌0.21％，特斯拉同樣在早盤下跌了0.42％。
富國銀行投資研究所（Wells Fargo Investment Institute）全球股票策略師比斯（Douglas Beath）表示，「歷史經驗表明，大規模IPO通常發生在股市情緒高漲的時期，但新增的股票供應可能會造成市場『消化不良』。目前的持股曝險部位已接近歷史高點，這意味著投資人可能會為了認購這些新股而拋售現有持股。
比斯補充指出，「加上持續的地緣政治緊張局勢以及即將到來的中期選舉，這可能是下半年市場震盪加劇的另一個原因。我們依然看好人工智慧主題和資訊科技產業的前景，但並不建議追逐這波漲勢」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
更多 NOWNEWS 今日新聞 報導
SpaceX未上市先被拿來下注！IPO前期貨狂吸32億美元 專家示警1事
SpaceX上市後重要時間一次看！美股盤前上揚 太空股火箭噴出
SpaceX上市首日股價會怎走？彭博揭「影子市場」預期露玄機
其他人也在看
SpaceX股價市值開紅 特斯拉前董事提醒這事
[NOWNEWS今日新聞]知名富豪馬斯克（ElonMusk）旗下的太空探索公司SpaceX（美股代號：SPCX），已於當地時間12日正式掛牌上市，上市第一天股價即大漲19.22%，每股收在160.95...
中國砸46億大亂鬥！ 日本龍頭已倒地 謝金河：台廠考驗將至
財經專家謝金河指出，AI軍備競賽雖引爆高階玻纖布超級行情，但領頭羊日東紡織股價驟然腰斬，揭示中國巨石與菲利華大舉擴產殺價，高階市場版圖巨變，台灣玻纖布廠考驗恐將至。
SpaceX上市飆19％ 美股道瓊漲353點、台積電ADR漲0.68%
美國和伊朗和平協議有望近日簽署，加上太空探索科技公司（SpaceX）首次公開募股（IPO），首日掛牌勁揚19.22％、收160.95美元，激勵美國股市主要指數週五收漲，道瓊工業指數上漲353.51點、
SpaceX上市首日飆22%！馬斯克身價「超越台灣GDP」 成首位兆萬富翁
由特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）領導的太空科技公司SpaceX於12日正式掛牌上市，首日交易表現亮眼，盤中股價一度飆升22%，衝上每股165美元高點，帶動公司市值強勢突破2兆美元大關。隨著持股價值大幅攀升，馬斯克的個人身價也一舉超越台灣及新加坡的國內生產毛額（GDP），成為史上首位身價突破1兆美元的超級富豪。
台股盤前／SpaceX上市狂飆19%！台積電期貨盤後上漲15元 台股續攻有戲
美伊和平協議傳出突破進展，加上SpaceX以史上最大IPO之姿掛牌首日飆漲逾19%，帶動美股四大指數全面收高，費城半導體指數上漲1.52%。在美股利多激勵下，台指期夜盤勁揚487點，台積電期貨盤後上漲15元，市場風險偏好快速回升，台股下週一（15）日有機會延續前一日強彈千點的反攻氣勢。
5月營收年增253%！「這半導體通路黑馬」挾記憶體題材法人看旺今年賺1股本 噴出4天登強勢股王
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（12）日台股加權指數收盤44,169.04點，漲1019.58點，漲幅2.36%，觀察昨日表現強勢個股，半導體通路大廠至上（8112）先前...
不准抹殺歷史！美法官勒令川普政府恢復國家公園看板
美國波士頓聯邦法官做出最新裁決，勒令川普政府必須在21天內，重新安裝從全國國家公園和紀念碑中移除的歷史與科學展示牌。法官痛批，政府因政治立場移除奴隸制度與氣候變遷等看板，是危險的審查行為。
台股震盪又有韭菜翻車 上市櫃這3檔爆違約交割7034萬！
台股本周行情劇烈震盪，指數連日上沖下洗猶如搭乘雲霄飛車，不僅讓投資人心臟大顆，也引爆違約交割案件。證交所與櫃買中心昨（12）日共同揭露，共有7家券商通報欣興（3037）、新日興（3376）及旺矽（6223）等3檔個股發生違約交割，合計違約金額高達7034.4萬元。其中以新日興違約交割金額3051.3萬元最高，顯示在市場劇烈波動下，部分投資人資金調度已出現壓力。
傅子純搶救過程曝光！恐非單純急性血癌 大量溶血、腫瘤侵犯恐造成血癌假象
本土劇演員傅子純驚傳昨日（6/7）病逝於淡水馬偕醫院，年僅46歲。據了解，傅子純到院前已失去呼吸心跳，雖一度搶救成功，但轉到加護病房後仍宣告不治。外傳病因疑似為急性血癌，不過醫師認為，不能排除其他疾病
MLB/大谷翔平坐板凳！左膝發炎休兵 教頭：避免傷勢惡化
道奇二刀流球星大谷翔平昨因企圖盜壘時導致左膝發炎提前退場，今道奇與白襪系列賽並未排入先發，第1棒的位置改由寇爾（Alex Call）頂替 。
世足／拉林替補建功！地主加拿大首戰1:1踢平波赫 收下隊史首積分
2026世界盃足球賽B組預賽在台灣時間今（13）日凌晨正式開踢，地主國加拿大首秀登場，在主場迎戰波赫。上半場波赫靠著身高優勢，開角球、頭槌率先破門；但加拿大下半場啟動換人，前鋒拉林（Cyle Lari
大解渴！曾文水庫「8天猛灌1.23億噸」最新蓄水量破億
即時中心／陳奕劭報導受到滯留鋒、低氣壓、西南風影響，台灣天氣多雨，國內規模最大的曾文水庫集水區近日也持續補水。經濟部水利署南區水資源分署統計指出，截至今（13）日上午6點，國內規模最大的曾文水庫集水區有效蓄水量突破1億立方米，有效蓄水容量22.98%。而供應民生用水的南化水庫也受助攻，有效蓄水容量來到63.32%。
雞腿便當賣120元遭嫌貴！老闆「公開成本」反問：你覺得能賺多少？
近年來物價持續上漲，一份便當售價突破百元已逐漸成為常態。近日就有一名便當店業者表示，經常被顧客詢問為何一份雞腿便當要賣到120元。對此，他直接公開便當成本，並反問網友，「那你覺得一顆便當能賺多少呢？」貼文曝光後，引發熱烈討論。
傳阿聯同意解凍數百億美元資金 換取伊朗停止攻擊
據《路透社》的獨家報導，這項尚未被媒體報導過的消息曝光之際，美伊之間旨在結束戰爭的更廣泛談判可能也已進入最後階段。外交人士表示，相關談判可能涉及釋放遭美國制裁凍結於海外銀行的數百億美元伊朗石油收入。2名區域消息人士向《路透社》表示，阿聯已同意釋放總計100億...
跌停剩4.04元投資人哭崩！1大廠確定6/23將下市 還有7名千張大戶
投資人注意！正崴集團子公司、台灣綠能大廠森崴能源（6806）因今年第一季財報淨損逾18億元、淨值轉負數，將於6月23日下市。不過最新數據顯示，還有3.4萬名股東，其中有7名手握千張股票的大戶，恐受到衝擊，股票恐淪壁紙。
美將伊朗民主人士驅逐至「中非」 律師驚呼：超級危險
美國政府近日將一名伊朗民主活動人士驅逐出境，但目的地卻是與其毫無關聯的「中非共和國」。律師痛批此舉「超級危險」，並擔憂當事人可能面臨被轉送回伊朗的致命風險，引發人權團體高度關注。
AI電力小尖兵！「他」轉型告捷 毛利率登5年新高
電源線材廠風青（2061）成功轉型「新能源絕緣線材專家」，切入AI伺服器、低軌衛星及電動車充電樁等藍海市場。受惠於產品組合優化，今年第一季毛利率達12.6%，創五年新高。公司技術領先，開發耐高壓FIW線材，已打入BMW、福斯及美國Enphase Energy供應鏈。董事長陳信宇強調，隨AI機櫃與儲能設備需求增加，加上認證陸續到位，法人看好風青在新能源供應鏈的滲透率將持續提升，營運成長動能強勁。
連老祖宗五權憲法都不要？蔣萬安喊廢監院 他爆驚人內幕：怕被查
台北市長蔣萬安日前公開呼籲廢除監察院，引發政壇高度關注。政治工作者周軒隨即發文開砲，質疑蔣萬安此舉並非為了憲政改革，而是企圖規避卸任後的司法與監察調查。周軒更具體盤點包含大直培英社宅廢棄物、秀珍菇遮陽傘、負壓吸菸室及捷運施工安全等5大市政爭議，直指蔣萬安是因擔心爛攤子被清算，才急著拆除監察院這顆未爆彈。此舉被批評與民眾黨護航柯文哲的行徑雷同，引發各界對其政治動機與市政績效的熱烈討論。
美伊和平協議露曙光！德黑蘭自封贏家 川普盼數日內簽署
美國與伊朗週五釋出強烈訊號，雙方已就結束戰爭的和平協議文本達成共識。美國官員透露，華府預計將在未來幾天內簽署初步協議；然而，伊朗方面則高調宣稱，伊朗已在這場與美國的衝突中勝出。
《吃桌》外景爆衝突！陳隨意突失控怒吼「遭強行拉開」 關鍵導火線曝
三立、文策院、緯來與華視共同打造的跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》正式開桌，首播後不僅收視開出亮眼成績，也在社群平台掀起熱烈討論。節目帶領觀眾跟著隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意及千千組成的「辦桌台灣隊」，挑戰將台灣辦桌文化搬上國際舞台，不少觀眾直呼：「終於看到真正介紹台灣文化的實境節目！」，而陳隨意受訪也透露藍正龍私下真面目。蔡維歆