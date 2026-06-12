SpaceX史上最大IPO登場！美股那指跌逾100點

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

▲美股12日迎來歷史時刻，SpaceX股票正式掛牌上市，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲21.54點或0.04％；那斯達克指數點下跌183.486點或0.71％。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWNEWS今日新聞] 美股12日迎來歷史時刻，SpaceX股票正式掛牌上市，刺激火箭與太空概念股上漲。不過，華爾街持續評估SpaceX這筆史上最大規模的IPO案帶來的影響，同時美國與伊朗是否真能在幾天內達成和平協議也仍在觀望，美股12日開盤後主要指數漲跌不一。

截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲21.54點或0.04％；標普500指數下跌26.60點或0.36％；那斯達克指數點下跌183.486點或0.71％；費城半導體指數下跌28.96點或0.22％。

廣告 廣告

根據《CNBC》報導，交易員們正在密切關注SpaceX上市的狀況，SpaceX的發行價定為每股135美元，這將使其潛在估值達到驚人的1.77兆美元，可望成為市場的重要催化劑。受此激勵，Rocket Lab與Echo Star等太空概念股在盤中紛紛上漲，漲幅達到4％左右。

另一方面，也有投資者擔心由於發行規模龐大，可能會對市場造成壓力，引發科技股新一波資金輪動。焦點個股方面，台積電ADR股價在盤中下跌0.63％，輝達股價也微跌0.21％，特斯拉同樣在早盤下跌了0.42％。

富國銀行投資研究所（Wells Fargo Investment Institute）全球股票策略師比斯（Douglas Beath）表示，「歷史經驗表明，大規模IPO通常發生在股市情緒高漲的時期，但新增的股票供應可能會造成市場『消化不良』。目前的持股曝險部位已接近歷史高點，這意味著投資人可能會為了認購這些新股而拋售現有持股。

比斯補充指出，「加上持續的地緣政治緊張局勢以及即將到來的中期選舉，這可能是下半年市場震盪加劇的另一個原因。我們依然看好人工智慧主題和資訊科技產業的前景，但並不建議追逐這波漲勢」。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



更多 NOWNEWS 今日新聞 報導

SpaceX未上市先被拿來下注！IPO前期貨狂吸32億美元 專家示警1事

SpaceX上市後重要時間一次看！美股盤前上揚 太空股火箭噴出

SpaceX上市首日股價會怎走？彭博揭「影子市場」預期露玄機