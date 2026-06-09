SpaceX將上市 富邦人壽擬申購上限6億美元

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（中央社記者蘇思云台北9日電）SpaceX即將透過首次公開募股（IPO）上市，富邦金今天代富邦人壽公告，擬參與Space Exploration Technologies Corp.（SpaceX）在美國那斯達克（Nasdaq）掛牌的普通股初次公開發行，申購金額上限6億美元。





美國太空探索科技公司（SpaceX）規劃透過IPO籌資創紀錄的750億美元，拚創下史上最大規模IPO，有望使上市市值達到1.77兆美元，全球投資人申購情況熱絡，目前開放申購國家包含台灣；SpaceX將在美東時間6月12日以股票代號「SPCX」在那斯達克交易所掛牌上市。

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富邦金今天代富邦人壽發布重大訊息，富邦人壽擬參與Space Exploration Technologies Corp.在美國那斯達克掛牌的普通股初次公開發行，申購金額上限6億美元（約新台幣189億元，不含交易佣金及其他相關稅費），實際交易單位數量及每單位價格待確定後另行公告。





富邦人壽指出，此次投資的目的是依保險法規定，為壽險資金的運用。至於未來一年是否會有其他交易，將視市場情況與公司策略而定。（編輯：楊蘭軒）1150609