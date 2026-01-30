SpaceX將併xAI 打造上兆美元巨頭 衝刺今年最大規模IPO

特斯拉執行長經營的SpaceX計劃在今年稍晚某個時候上市，估值可能超過1兆美元。（圖片來源／SpaceX官網）

《路透》獨家報導，消息人士透露，世界首富馬斯克旗下的太空科技公司SpaceX與AI新創公司xAI正在討論合併的可能性，將以xAI股票換取SpaceX股票，以配合今年稍晚SpaceX的首次上市新股（IPO）的計畫，這筆交易也將助力馬斯克將資料中心送入太空的計劃。

SpaceX探索與xAI的可能性

SpaceX正在探索與創業家馬斯克旗下其他公司達成交易的可能性，投資人正在研究太空、自動駕駛和人工智慧（AI）公司之間的各種組合，以分析哪一種組合最為合理。

這家火箭製造商正在與xAI商討合併事宜，以配合計劃今年稍晚進行2026年最大規模IPO。一位知情人士和兩份監管文件顯示，合併後，馬斯克的火箭、星鏈衛星、X社群媒體平台、Grok聊天機器人將整合到同一家公司旗下。

路透無法確定該交易的金額、時間或主要原因。根據《彭博》報導，SpaceX也考慮與馬斯克的電動車製造商特斯拉（Tesla）合併的可能性。

「我認為xAI最終極有可能被這兩家公司中的一家收購。」特斯拉股東、xAI的法人投資人深水資產管理公司 (Deepwater Asset Management) 的管理合夥人蒙斯特 (Gene Munster) 表示。

太空科技公司SpaceX估值上看1兆

馬斯克是世界首富，同時也是特斯拉、SpaceX、xAI（旗下擁有 SpaceX）的執行長。他還經營隧道公司 The Boring Co和神經科技公司Neuralink。

「對馬斯克來說，重要的是遠大的願景，而且他很早就著手規畫遠景。」蒙斯特說。他表示，一個極具吸引力的前景是特斯拉考慮收購xAI的主因，這將有助於這家電動車製造商推進機器人和自動駕駛汽車計畫。

賭盤網站Polymarket周四晚間預測，SpaceX與xAI在2026年年中前合併的機率為48%，特斯拉與xAI合併的機率為16%。

馬斯克、SpaceX、xAI和特斯拉均未回應置評請求。特斯拉股價在周四盤後交易上漲3%，稍早收盤時下跌3.23%，報每股416.57美元。

根據路透和其他媒體報導，SpaceX計劃在今年稍晚某個時候上市，估值可能超過1兆美元。目前這家太空科技公司是全球市值最高的非上市公司，在最近一次私募股權交易中估值達到8,000億美元。 《華爾街日報》報導稱，xAI在2025年11 月的估值為2,300億美元，而現在特斯拉的市值約為1.4兆美元。

大股東鼓吹馬斯克合併旗下龐雜的公司

對SpaceX而言，這筆巨額交易可能會使它的IPO程序更複雜，但是會將資料中心送入衛星軌道的努力注入動力。在日益激烈的AI競賽中，SpaceX與OpenAI、臉書母公司Meta Platforms、Alphabet旗下的（Google）等公司展開競爭，這是關鍵目標。

一些特斯拉股東長期倡導馬斯克旗下的公司應該進行合併。彭博報導，投資人持續推動SpaceX和特斯拉合併的想法。

「馬斯克旗下的公司太多了，特斯拉面臨的一個主要風險是馬斯克的業務過於分散。作為特斯拉股東，我支持進一步的整合。」股票交易平台（Stock Trader Network）首席市場策略師迪克（Dennis Dick）表示。

根據SpaceX與xAI的合併方案，xAI的股票將兌換為SpaceX的股票。匿名的知情人士透露，為了促成這段「姻緣」，1月21日已在內華達州成立兩家實體公司。

