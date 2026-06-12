SpaceX將成史上最大 IPO！ 彭博：「這2種材料」仍被控於中國之手

美國太空探索公司 SpaceX 將於 12 日正式掛牌上市，馬斯克計畫透過該公司打造太空 AI 數據中心。但有美媒分析指出，包含鎵金屬、多晶矽在內的關鍵材料目前都被掌握在中國政府的手中，認為馬斯克的「宏大願望」很可能遭遇阻礙。 圖：翻攝自 觀察者網

[Newtalk新聞] 特斯拉執行長馬斯克旗下的太空探索公司 SpaceX 預計於當地時間 12 日，在那斯達克證券交易所掛牌上市，外界預估 SpaceX 很可能以近 2 兆美元的估值，成為史上規模最大的 IPO 。然而，有美國媒體分析指出，雖然馬斯克透過 SpaceX 規劃了一個美好的未來，但在中國牢牢把控特定材料的前提下，馬斯克很可能無法順利實現自己的目標。

公開消息顯示， SpaceX 將於 12 日正式在那斯達克掛牌上市，股票代碼 SPCX ， IPO 定價目前被定為每股 135 美元，對應估值約 1.75 兆美元。由於 SpaceX 計畫透過此次 IPO 招募 750 億美元的資金，超越沙烏地阿拉伯國家石油公司「沙烏地阿美」在 2019 年達成的 294 億美元紀錄，外界普遍將此次上市視為「史上最大 IPO」。

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SpaceX6月12日正式掛牌交易。每股發行價擬定 135 美元。 圖：擷取自 X 帳號 @Lucs24659702

根據《彭博社》報導，馬斯克計畫自 2030 年起，透過 SpaceX 在近地軌道上每年部署約 100 吉瓦( GW )且搭載人工智慧( AI )系統的數據中心，並透過太陽能發電的方式，為相關設施提供能源。為了達成這個目標， SpaceX 在公開招股說明書中表示，該公司預計每年可能發射上千枚火箭，將約 100 萬公噸的物資送上太空。

然而，該報導指出，在過去 50 年的時間內，美國累計安裝的太陽能設施總量僅有 210 GW ，如果馬斯克真的計畫每年向太空部署 100 GW 的設備，將可能對地面的太陽能發電裝置供應鏈帶來巨大的負擔。同時，該報導也強調，受川普政府關稅政策影響，各國幾乎無法向美國出口太陽能相關設備，「更不用說這些產品的核心技術幾乎都掌握在中國的手中」。

中國限制鍺、鎵等貴金屬出口。 圖 : 翻攝自泛科學PanSci

報導稱，對航天太陽能面來說，最重要的材料就是砷化鎵，「但鎵金屬的產能幾乎全部集中在中國，且北京早在 2024 年起就停止向美國出口該金屬相關產品」。雖然 SpaceX 也可以考慮改用星鏈 ( Starlink ) 衛星使用的多晶矽太陽能面板，「但全球 93% 的太陽能級多晶矽產能也都來自於中國的工廠，僅憑海外國家的產能根本無法滿足馬斯克的『宏大願景』」。

該報導表示，即使馬斯克試圖透過在德州建立太陽能面板工廠，試圖擺脫對中國的依賴，但相關產業的核心技術仍被掌握在中國的手中，且受到北京方面技術出口管制的限制。該報導強調，雖然馬斯克可能透過與美國國防部、情報機構的合作持續獲利，「但如果他的大部分硬體設備都依賴華盛頓的主要地緣政治對手， SpaceX 進軍太空的道路很可能比馬斯克想像得更加艱難」。

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