SpaceX將重心轉為先建造月球城市

（德國之聲中文網）馬斯克周日在其社交媒體平台X上寫道，“對於那些不了解情況的人來說，SpaceX已經將重心轉移到在月球上建造一座能自我發展的城市（Self-growing city），因為我們有可能在不到10年的時間內實現這一目標，而在火星上則需要20年以上。”

馬斯克還寫道，只有當行星每26個月排列成一條直線時才有可能前往火星，行程需要6個月，”而我們可以每10天發射一次飛船前往月球（行程需要2天）。這意味著我們可以更快地完成一座月球城市的建設，而不是火星城市的建設。“

他表示，SpaceX仍然計劃五到七年內啟動在火星上建城的計劃，但“首要任務是確保人類文明的未來，而登月速度更快。”就在去年，馬斯克還表示，他的目標是在2026年底前向火星發射無人探測器。

《華爾街日報》上周五的一篇報道指出，SpaceX已告知投資者，公司將優先考慮登月，稍後再嘗試火星之旅。報道稱，SpaceX的目標是在2027年3月進行無人登月。

去年年底，美國總統特朗普簽署了一項關於美國太空政策的行政命令，表示他希望美國國家航空航天局（NASA）的阿爾忒彌斯計劃能在2028年將美國人送上月球。SpaceX是該計劃的承包商，它與NASA簽訂的阿爾忒彌斯登月合同金額達40億美元，任務是使用星艦將宇航員送上月球表面，並在2027年3月前完成無人登月驗證。

美國在本個十年（2020年代）重返月球的目標面臨著來自中國的激烈競爭。自1972年阿波羅17號在月球上著陸以來，人類就再也沒有踏足過月球表面。

戰略調整

SpaceX的上述戰略轉變發生在SpaceX收購了馬斯克的初創公司xAI之後。不到一周前，馬斯克宣布SpaceX收購了他領導的人工智能公司xAI，這筆交易對SpaceX的估值為1萬億美元，對xAI的估值為2500億美元，合並後的新公司估值達到1.25萬億美元。交易支持者認為，SpaceX此舉可以加強其建立太空數據中心的計劃。馬斯克認為，隨著人工智能的發展，對算力的需求激增，太空數據中心比地面設施更節能。

SpaceX還計劃進行首次公開募股（IPO），最早可能在今年夏天進行。SpaceX希望通過IPO籌集高達500億美元的資金，這可能成為歷史上規模最大的IPO。

在重新調整SpaceX戰略的同時，馬斯克也正推動其上市公司特斯拉朝著新的方向發展。特斯拉計劃今年投資200億美元，轉型至自動駕駛和機器人領域。為了加快轉型步伐，馬斯克上個月表示，特斯拉將停止在加州工廠生產兩款車型，以便騰出空間生產其Optimus人形機器人。

（法新社、路透社等）

作者: 德聞