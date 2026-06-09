SpaceX拚史上最大IPO 富邦人壽擬申購上限6億美元
SpaceX即將進行首次公開募股（IPO）上市，目標籌資750億美元，上市估值達1.77兆美元，創下歷史紀錄，其中開放申購國家也包含台灣。富邦金（2881）今（9）天代富邦人壽公告，擬參與SpaceX於美國那斯達克掛牌的普通股初次公開發行，申購金額上限6億美元。
重訊內容指出，富邦人壽擬參與Space Exploration Technologies Corp.於美國Nasdaq掛牌之普通股初次公開發行，申購金額上限6億美元，不含交易佣金及其他相關稅費，實際交易單位數量及每單位價格待確定後另行公告。
富邦人壽表示，本次投資目的是依保險法規定，為壽險資金的運用，未來一年是否會有其他交易，將視市場情況及公司策略而定。
SpaceX計畫將在美東時間12日，以股票代號「SPCX」，每股135美元於那斯達克交易所掛牌上市，有望創下史上最大規模IPO。除了台灣以外，也開放歐洲及中東、南美等多國投資人申購，不過各國監管機構及券商申購條件不同，也不保證都能申購成功。
責任編輯／洪季謙
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「這檔ETF」溢價太狂！ 投信再示警 專家勸：不要當作沒看見
全球股市劇烈震盪引爆瘋狂抄底潮，國泰全球品牌50 ETF（00916）因投資人過度追價，導致股價嚴重偏離淨值、溢價急遽擴大！對此，國泰投信緊急發布重要公告，呼籲投資人切勿見獵心喜盲目追價，專家更示警溢價已破7%，「千萬不要裝作沒看見」！
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