SpaceX掛牌上市估值破1兆美元 台太空職缺近2.5萬人
財經中心／程正邦報導
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低軌衛星與商業航太龍頭SpaceX於12日在美國那斯達克證券交易所正式掛牌上市。每股定價135美元、總募資規模高達750億美元，寫下全球證券史上最大規模的初次上市（IPO）紀錄，公司目標估值更上看1.77兆美元。這樁世紀IPO不僅象徵商業太空時代全面爆發，也牽動了台灣高階電子硬體供應鏈。國內人力資源機構104人力銀行盤點近年產業數據指出，台灣航太與衛星相關產業已揮別純研發階段，正式迎來規模化量產期。
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台灣太空職缺逼近兩萬五千人大關
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回顧航太發展史，自1957年人類首度將人造衛星送入太空軌道以來，航太技術在過去數十年長期由國家級機構主導，由於進入門檻極高，過去與大眾就業市場的連結相當有限。然而，隨著近年民間商業模式與火箭回收技術成熟，太空經濟逐漸走出實驗室。
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根據104人力銀行針對2023年至2025年台灣太空產業職缺的最新盤點，國內相關人才需求規模呈現穩健上揚趨勢。2025年總職缺需求人數已達24526人，較前一年淨增約2550人，年增率達11.6%。從產業分布來看，台灣憑藉著在全球晶圓代工與封測的核心優勢，電子資訊、軟體與半導體產業依然是太空供應鏈的最大雇主，2025年開出高達21190個職缺，顯示台廠在低軌衛星地面的關鍵零組件製造中，依舊坐穩核心地位。
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產線與資材倉儲職缺爆發倍增
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值得市場高度關注的是，台灣太空產業鏈的需求結構正出現結構性轉變。隨著低軌衛星通訊設備進入大規模商業化部署，企業徵才不再侷限於前端的實驗室研發，而是往中下游的製造、生產、物流與現場維修全面擴散。
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數據顯示，2025年一般製造業與運輸物流業在太空領域的需求分別來到1042人與652人。其中，專責精密衛星設備、天線組件運送與安裝部署的「物流與倉儲」職缺，年增幅竟高達11倍。
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在職類分布上，雖然「研發人才」在2025年以5548人居首，但「生產製造、品管與環衛」類職缺已以4484人緊追在後，並首度超越資訊軟體，躍升為第二大求才類別。此外，資材物流類職缺年增率高達109.4%，操作技術與設備維修類也成長29.3%，各項指標均證實國內太空廠商正大舉建置產線。
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經常性月薪中位數微幅調升
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在薪資待遇方面，受惠於產業轉型與缺工潮，整體太空產業鏈的經常性月薪中位數已由2023年的4萬元，微幅提升至2025年的4.2萬元。其中，技術門檻較高的電子資訊與半導體業，薪資中位數達到4.3萬元，持續領跑平均水準；而傳統負責設備採購、模組對接的批發零售業，雖然整體薪資底數較低，但2年內月薪中位數調幅達4000元，成為各產業中薪資成長最顯著的黑馬。
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104人力銀行特別補充說明，此項調查統計是以企業刊登的「經常性月薪」為計算基準，並未包含科技業習以為常的年終獎金、營運分紅或員工認股權等變動薪酬，且統計範圍涵蓋產線、物流、品管等多元藍領與白領職能，並非單一統計高階工程師，因此數據更能真實反映台灣太空產業鏈走向普及化與工業化的現況。
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