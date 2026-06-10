SpaceX掛牌倒數！低軌衛星族群卻軟趴趴 唯獨「這檔」逆勢漲停飆新天價

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

財經中心／王文承報導

世界首富、特斯拉執行長馬斯克旗下的SpaceX預計於12日掛牌上市，市場高度關注低軌衛星概念股表現。不過，相關族群今盤中「有氣無力」，多數個股走勢低迷，僅國巨*（2327）逆勢強攻，亮燈漲停再創歷史新高。（示意圖／PIXABAY）

台股今（10）日開盤同步承受沉重賣壓，加權指數開低走弱，開盤下跌224.81點，跌幅0.5%；截至上午11時45分，指數進一步擴大跌勢，下跌711.04點、跌幅1.59%，暫報43993.40點。隨著世界首富、特斯拉執行長馬斯克旗下的SpaceX預計於12日在美國那斯達克（Nasdaq）掛牌上市，市場高度關注低軌衛星概念股表現。不過，相關族群今盤中「有氣無力」，多數個股走勢低迷，僅國巨*（2327）逆勢強攻，亮燈漲停再創歷史新高。

廣告 廣告

低軌衛星族群軟趴趴 唯獨它漲停飆新天價



國巨除為被動元件龍頭外，也透過積層陶瓷電容（MLCC）、晶片電阻等高頻元件切入低軌衛星市場，產品應用涵蓋地面接收設備與終端用戶設備等領域，成為相關供應鏈關鍵零組件廠商之一。

國巨營運表現亮眼，5月營收達150.58億元，創下歷史新高，同時獲花旗證券重申「買進」評等，目標價大幅調升至1500元。國巨今以864元開出、上漲38元，開盤約3分鐘後即攻上908元漲停價位，續寫新天價，若漲停鎖至收盤，將是連續第2根漲停板。

低軌衛星概念股盤中漲幅逾5%的個股包括：國巨*（2327）暫報908元、亮燈漲停；元晶（6443）暫報42.20元、上漲6.3%；鐳洋科技（6980）暫報158.5元、上漲6.57%。

不過，也有部分概念股賣壓沉重，其中奇鋐（3017）暫報2405元、下跌5.50%；系統電（5309）暫報69.7元、下跌5.94%。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

近一年狂飆84%！他買「這1檔」帳面翻千萬陷兩難 眾人吵翻：該下車？

搭上馬斯克的太空火箭！台灣「這公司」豪砸189億 搶進SpaceX帝國

60萬股東臉都綠了！「這檔」遭外資狂砍8.8萬張 股價3天慘跌18%

挑戰千金股？「這PC大廠」擠進Rubin首批供應鏈 目標價飆上1082元

