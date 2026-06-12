SpaceX掛牌同慶！00910大漲11.4％ 法人看好太空AI主題

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史上最大規模IPO :SpaceX，將於今(12)天美股交易時間掛牌上市，成為市場關注焦點，也帶動太空衛星股提前上演慶祝行情。全台唯一太空衛星主題型ETF：第一金太空衛星（00910），今天收盤大漲11.4%，漲勢凶猛。

00910的成份股在過去2週股價大幅震盪，也使得00910上周下跌12.9%，直到今天一吐怨氣。

第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝指出，成份股價漲多加上面臨SpaceX掛牌前資金磁吸效應，出現短期價格壓力，不過隨著掛牌日到來，投資者樂觀預期，SpaceX上市將成爲整體產業估值評價重新調整的催化劑。

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根據Bloomberg資料統計，00910多檔個股已在指標股掛牌前一日，11日重啓漲勢上演攻高慶祝行情，漲幅顯著個股如：全球尖塔（SPIR)大漲20.9%、衛星邏輯（SATL)上漲19.7%、衛星通訊（VSAT)上漲18.2%， 及螢火蟲太空(FLY)漲幅17.8%等。

SpaceX發行5.556億股，每股定價135美元，本次發行籌資約750億美元，公司估值可達1.8兆美元，市場估該IPO已獲得超過四倍發行量的認購需求。

法人分析，目前上市的太空衛星企業多爲中小市值公司，SpaceX高達1.8兆美元的估值，遠超當前任何一家上市太空公司，投資者提前佈局同產業，以提前掌握整體產估值水漲船高的投資機會，SpaceX的成功上市有望吸引更多主流資金關注太空經濟賽道主題投資。

最新規模將挑戰百億規模，第一金太空衛星ETF追蹤Solactive太空衛星指數投資，挑選已開發國家，及韓國、台灣的上市企業，挑選30檔太空衛星代表企業，每年2月、8月成份股調整，下次調整在8月，SpaceX是否納入成為關注焦點，目前主要投資四大主題包括：衛星設備與通訊服務、火箭製造與太空設施、核心零件及地面設備，及火箭發射與太空物等。

野村投信投資策略部副總樓克望表示，SpaceX即將掛牌上市，有機會成為史上最大IPO，市場關注的不只是資金動能，而是其在「AI＋太空基礎建設」的長期產業重估效應。此次IPO釋出的核心敘事，是將AI算力從地面延伸至近地軌道。SpaceX計畫2027年底前啟動太空AI運算測試，並規劃未來部署軌道資料中心衛星群，甚至申請最多100萬顆資料中心衛星的長期藍圖。這代表AI基礎建設，將從「地面電力與土地限制」轉為「太空能源與散熱優勢」，形成全新算力供給曲線。

野村美國研發龍頭ETF (00971)基金經理人林怡君表示，00971主要投資「美國研發龍頭」，前十大包含Alphabet、Amazon、NVIDIA、Microsoft、Apple等公司，集中度約60%，本質就是AI基礎設施與應用龍頭集合。而SpaceX的新敘事，正好對應這些企業的需求與供應鏈角色。

野村投信策略暨行銷處資深副總張繼文進一步分析表示，首先在「晶片端」，SpaceX已明確指出初期軌道AI系統將使用NVIDIA GPU，且單一AI衛星算力相當於一個GB300 AI機架。這意味未來若太空資料中心落地，NVIDIA將從地面雲端擴展至「軌道算力供應商」，需求上看倍數成長。另一方面，晶圓製造雖未直接點名台積電，但先進AI晶片製造幾乎無法脫離其產能，形成隱形受惠鏈。

其次在「雲端與AI服務端」，Alphabet、Microsoft、Amazon等企業正投入數兆美元建置AI基礎設施。SpaceX的軌道算力平台，等同為這些公司提供「非地面算力擴充選項」，未來可能形成混合雲（地面＋太空）模式，強化其長期競爭優勢。

再來在「能源與基礎設施邏輯」，SpaceX強調太空資料中心可透過太陽能持續供電，避免地面電網瓶頸。這呼應2026年AI產業最大課題：電力不足。當AI投資被專業機構預估仍有近3兆美元未來支出（至2028年），算力資源已成為戰略資產。因此誰掌握算力來源，誰就掌握AI時代主導權。從投資脈絡來看，00971 ETF幾乎完整覆蓋這條價值鏈：

• NVIDIA：AI算力核心供應商（太空資料中心直接受惠）

• Microsoft / Amazon / Google：AI雲端需求端

• Broadcom / AMD：網通與運算補充

• Tesla：與SpaceX生態共享能源與系統資源

樓克望補充說明，換言之，SpaceX IPO不只是單一公司上市，而是「重新定價AI基礎設施」，這些優勢，使得SpaceX即使短期存在估值壓力，長期仍具備產業影響力與想像空間，而00971正是這個產業的核心代表ETF。

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