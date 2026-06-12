SpaceX掛牌寫歷史 (圖)

屬超級500系列的澳洲羽球公開賽中，單打台將僅存的1男3女，包括男單李佳豪、女單林湘缇、黃宥薰和陳肅諭都在同日出局，4人都在單打8強止步，幸好在男雙陳政寬／劉廣珩、女雙林芝昀／許尹鏸2組組合成功晉及4強。雖然台將周天成、林俊易去年雙雙闖進澳洲男單4強，但可惜今年不再，唯一倖存的男單世界第34李佳豪今8強以18比21、16比21負於大會第3種子、世界第13的法漢(Alwi Farhan，印尼)。女單雖然有3台將打進8強，但可惜都在今同日出局，包括世界第16林湘緹以11比21、10比21負於前世界球后、世界第12日本女將奧原希望；世界第31黃宥薰以兩個15比21負於世界第8的切楚翁（Pornpawee Chochuwong，泰國）；最後一位世界第68陳肅諭以6比21、9比21負於世界第10的前世界球后辛度(Pusarla Venkata Sindhu，印度)。雖然在單打台將都在8強止步，幸好在雙打部份頗有斬獲，男雙世界第174陳政寬／劉廣珩在對世界第10的印度組合阿姆薩卡魯納（Hariharan Amsakarunan）／拉馬錢德蘭（Arjun Madathil Ramachandran）

麗台運動報 ・ 41 分鐘前 ・ 發表留言