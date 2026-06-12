SpaceX掛牌納斯達克！永續合約日內飆到185美元 正式報價倒數

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全球首富馬斯克旗下太空技術公司SpaceX（SPCX）今（12）日正式登陸納斯達克，SpaceX IPO每股定價135美元，估值達1.75至1.78兆美元，為人類史上最大規模公開募股，傳認購需求爆量2500億美元，打破沙烏地阿拉伯石油公司的歷史紀錄，超額認購高達近4倍。由於SpaceX募資規模龐大，承銷商通常希望以盤前10%手動調整撮合池，報價時間較美股開盤延遲。

美國股市12日開盤，道瓊工業指數上漲54.43點或0.11%，報50,903.18點；標普500指數下跌10.65點或0.14%，報7,383.65點。納斯達克下跌101.16點或0.39%，報25,708.50點；費城半導體指數下跌0.26%，報13,136.80點。



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此外，根據Binance、Hyperliquid等加密交易平台數據顯示，市場看好SpaceX行情及未來展望，與其掛鉤的永續合約（Perpetual Futures）交易價，今日內最高漲至185美元，較官方定價高出37%，代表加密市場押注SpaceX上市後將有明顯漲幅。另根據線上券商IG International提供的衍生性商品顯示，市場預估SpaceX隱含市值最高約為2.4兆美元，對比原價估值同樣高出37%左右。​

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