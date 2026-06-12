SpaceX掛牌股價飆漲19％！美股道瓊漲353點 台積電ADR漲0.68%

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

美股主要指數12日全部收漲，台積電ADR上漲0.68%。 圖：達志影像／路透社

[Newtalk新聞] 美國和伊朗有望簽署和平協議，油價重挫，加上太空探索科技公司（SpaceX）在史上最大規模的首次公開募股（IPO）後，首日掛牌交易表現強勁收漲19%，激勵美國股市12日收漲。道瓊工業指數上漲353.51點、0.7%，標準普爾500指數上漲0.5%，那斯達克指數漲0.31%，費城半導體指數勁揚1.52%，台積電ADR上漲0.68%，收在423.93美元。

綜合外媒報導，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX公司在那斯達克上市，以每股135美元價格發行，籌資750億美元，該股開盤後不久就飆漲超過20%，最終收漲逾19%，報160.95美元，市值2.1兆美元。SpaceX股價飆升提振了投資人的信心，華爾街認為其他股票可能被低估。

廣告 廣告

美股科技股12日漲跌互現，市場情緒升溫，SpaceX旗下的xAI部門也被視為人工智慧市場需求的風向標。AI晶片龍頭輝達收盤小幅上漲0.16%，AMD上漲4.7%，Alphabet上漲0.45%，博通下跌0.91%，Meta下跌0.26%。中東局勢方面，巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）表示，美伊雙方已就協議的「最終文本」達成協議，消息傳出後，美股主要股指上升。

美股12日收盤，道瓊工業指數終場上漲353.51點，或0.70%，收在51202.26點。標準普爾500指數上漲37.16點，或0.50%，收在7431.46點。以科技股為主的那斯達克指數上漲79.18點，或0.31%，收在25888.84點。費城半導體指數上漲200.031點，或1.52%，收在13371.469點。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普下令再度攻擊伊朗！美股道瓊暴跌953點、台積電ADR跌4.48%

台積電的心和根都在台灣 賴清德：魏哲家推辭美國行程「要去見誰你們都想得到」