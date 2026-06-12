SpaceX掛牌首日股價勁揚 馬斯克身家突破1兆美元

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（中央社紐約12日綜合外電報導）在史上規模最大的首次公開募股（IPO）後，馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司（SpaceX）股票今天首日上市大漲，使得這位企業家成為全球首位身家突破1兆美元的人物，而馬斯克也再次宣示要帶領人類前往火星。

截至台北時間13日凌晨零時50分，SpaceX股價大漲逾25%至每股169.50美元左右。

這次轟動市場的IPO募集資金超過750億美元，若承銷商行使額外近8300萬股的認購權，募資總額可能達860億美元以上。外界預料將帶動未來幾個月一連串人工智慧（AI）公司上市潮。

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SpaceX從火箭公司發展成為AI與衛星通訊集團，在紐約那斯達克（Nasdaq）交易所上市，為數週以來投資人的狂熱追捧劃下句點。

馬斯克在德州「星際基地」（Starbase）活動中表示：「SpaceX希望能帶你登上月球、前往火星，最終探索更遙遠的宇宙…憑藉SpaceX這支傑出團隊，我有信心我們能夠為大家實現這個目標。」

根據提交給美國監管機構的文件，SpaceX以每股135美元發行超過5.55億股，估值接近1.8兆美元。

SpaceX今天股價上漲後，公司市值來到2兆美元左右，躋身美國市值前10大企業，超越特斯拉（Tesla）、Meta Platforms以及沃爾瑪（Walmart）。

SpaceX由馬斯克於2002年共同創立，之後逐步擴展成大型衛星營運商，並將AI公司xAI納入集團，其中也包括社群平台X。

SpaceX是目前AI巨擘中首家正式進入公開市場交易的企業。

這項里程碑使馬斯克穩坐全球首富寶座，其財富規模遠遠超過其他任何億萬富豪。（編譯：徐睿承）1150613