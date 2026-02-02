SpaceX推衛星觀測系統 降低太空碰撞

記者賴名倫／綜合報導

SpaceX公司1月30日宣布推出「Stargaze」衛星觀測系統，可持續追蹤軌道上物體、預測位置與速度，並將資訊彙整至平臺上形成「交會資料訊息」（Conjunction Data Messages，CDM），藉此防範衛星碰撞威脅，提升太空覺知（SSA）與低地軌道（LEO）資產安全性。

軍聞網站「Breaking Defense」報導，「Stargaze」系統將透過SpaceX公司現有約9600枚「星鏈」（Starlink）衛星上的感測器，持續觀測與追蹤低地軌道上各式物體與資產，並將其精確軌道高度、相對位置與速度等預測資料上傳至平臺；接著運用先進技術彙整相關物體資訊，進而提供「交會資料訊息」，讓各國政府、營運商可持續接收、更新數據，進而對潛在衛星碰撞事故進行預警與應變作為，降低太空資產事故風險。

SpaceX公司曾於2025年12月遭遇1次衛星接近事故，由於1枚中國大陸衛星無預警進行軌道機動，導致位於附近的「星鏈」衛星面臨風險，因而決定推出「Stargaze」系統，將CDM數據彙整時程由數小時縮短至數分鐘內，進而提升太空覺知能量，並透過提供開源資訊，激勵其他太空資產營運商參與合作。

報導還說，儘管「Stargaze」目前作業範圍僅限於低地軌道，暫時無法涵蓋高度更高的衛星，但SpaceX公司仍可望憑藉先進科技與「星鏈」衛星龐大數量優勢，持續帶動太空覺知技術革新，並協助美軍大幅提升太空軌道監控能量，為加強防範碰撞風險與潛在對手攻擊威脅帶來具體貢獻。

SpaceX推出「Stargaze」衛星觀測系統，將彙整低地軌道物體資訊並形成「交會資料訊息」，大幅提升太空覺知與安全能量。圖為「星鏈」衛星概念示意圖。（取自SpaceX公司網站）