SpaceX擬整併xAI！馬斯克打包「火箭+衛星+Grok」，備戰兆元IPO只為實現太空AI雲？

重點一：馬斯克旗下 SpaceX 與 xAI 傳洽談換股合併，為今年上看逾兆美元的 SpaceX IPO 預作整併。

重點二：合併將把火箭、Starlink 衛星、社群平台 X 與 Grok AI 聊天機器人置於同一集團，支撐馬斯克「把 AI 資料中心送上太空」的戰略。

重點三：xAI 既有與五角大廈高達 2 億美元 Grok 合約，納入 SpaceX 後有望強化其在國防、軍事 AI 與衛星偵察標案的競爭力。

廣告 廣告

伊隆·馬斯克 (Elon Musk) 傳出再啟企業整併大棋盤！《路透》引述知情人士及公司登記文件報導指出， 太空公司 SpaceX 正與人工智慧新創 xAI 商談合併，規劃讓 xAI 股東以換股方式成為 SpaceX 股東，部分高階主管則可選擇領取現金。

這起交易若成形，預料將在 SpaceX 規劃於今年啟動、估值上看一兆美元以上的首次公開發行（IPO）前完成，使馬斯克手中火箭、Starlink 衛星網路、社群平台 X 與 Grok AI 聊天機器人首度被納入同一企業架構。

根據報導，SpaceX 已於 1 月 21 日在美國內華達州設立兩家新實體，其中一間有限責任公司將 SpaceX 與公司財務長 Bret Johnsen 列為管理成員，另一間則由 Johnsen 擔任唯一公司幹部。外界普遍解讀，相關設立動作與 SpaceX 與 xAI 的合併規畫有關。不過雙方目前尚未簽署最終協議，交易規模、主因與確切時程仍存在變數。

市場估值方面，SpaceX 近期在內部股票轉售中估值約達 8000 億美元，為全球身價最高的未上市公司之一；xAI 則在 2025 年 11 月以約 2300 億美元估值募資，並於今年初完成 200 億美元 E 輪融資。

《路透》與其他外電先前指出，SpaceX 正籌備今年 IPO，市場預期上市估值可望突破一兆美元，象徵「太空與 AI 雲運算平台」的資本市場故事正快速成形。

馬斯克目前同時擔任 SpaceX 與 xAI 執行長，xAI 亦控股他收購而來的社群平台 X；此外，他亦領導電動車製造商特斯拉 (Tesla)、隧道公司 The Boring Co. 與腦機介面新創 Neuralink。本次若再度透過換股形式，把兩家核心公司整併，也將延續他 2016 年以特斯拉收購太陽能公司 SolarCity，以及 2025 年將 X 納入 xAI 旗下的整併路線。

資料中心上太空？得先整合火箭、衛星與 AI

這樁潛在合併案背後，有清晰的技術與戰略脈絡。透過 xAI，馬斯克正於美國田納西州孟菲斯打造名為「Colossus」的大型超級電腦，用於訓練 Grok 等自家 AI 模型。

先前報導指出，SpaceX 已承諾投資 20 億美元參與 xAI 一筆 50 億美元股權募資。若未來兩家公司在股權結構上正式合一，將有助於把這些投資與運算資源集中在同一集團內部調度。

更具想像空間的是「太空資料中心」構想。馬斯克近期在瑞士達沃斯論壇上表示，「在兩年內，最便宜的 AI 計算地點會是在太空，最晚三年會成真。」他主張，利用繞地衛星搭配太陽能供電，把部分 AI 訓練與推理運算搬上軌道，可望大幅壓低地面機房的用電與冷卻成本。

SpaceX 旗下 Starlink 衛星星座已由數千顆衛星構成，提供全球寬頻連線，一旦與 xAI 的模型與超算資源整合，將形塑一個從軌道到終端用戶、橫跨通訊與運算的垂直整合平台。

這條路線也放在與其他科技巨頭的競速中觀察。亞馬遜創辦人傑夫·貝佐斯 (Jeff Bezos) 所創的 Blue Origin 近期宣布，規畫透過數千顆衛星構建高容量骨幹網路；Google 則以「Project Suncatcher」為名，研究太空資料中心可行性。

換言之，太空運算正從概念走向實際部署，並與當前的 AI 雲服務戰疊合。

不過，把資料中心送上太空仍然風險重重。分析師與部分業界人士警告，AI 投資本就高度不確定，還要為太空環境設計耐輻射與高可靠度系統，投入的研發成本極高，是否能被節省的電價與運維成本抵銷仍待驗證。

即便如此，對 SpaceX 與 xAI 而言，若能掌握從發射載具、衛星網路到 AI 模型的完整堆疊，將在下一階段的 AI 基礎建設競賽中取得稀缺的系統整合優勢。

Grok 打入五角大廈：合併強化 SpaceX 國防與軍事 AI 佈局

除了商業雲服務與太空運算賽局，國防與軍事 AI 也是本案被關注的關鍵面向。SpaceX 旗下的 Starlink 與其國安版本 Starshield 已在衛星營運上大量使用人工智慧，包括自動變軌等功能；Starshield 目前在一紙與美國情報機構的合約下，正建構由數百顆機密衛星組成的網路，搭載多種感測器，預計運用 AI 協助追蹤地面移動目標。

xAI 方面，該公司已與美國國防部簽下最高達 2 億美元的合約，提供其語言模型與 Grok 聊天平台服務。美國國防部長皮特·赫格塞斯 (Pete Hegseth) 本月稍早造訪德州 SpaceX「Starbase」研發基地時表示，xAI 的模型與 Grok 平台將被整合進軍方網路，作為五角大廈「AI 加速策略」的一部分，目的是加快軍事決策與作戰規劃流程。

研究機構 Quilty Analytics 分析師 Caleb Henry 指出，若 xAI 整併進 SpaceX，可望強化 SpaceX 在美國國防部與情報單位大型標案中的競爭力。屆時，SpaceX 不僅掌握軌道端的衛星與感測資產，還擁有自家 AI 模型與系統整合能力，在國防與國安市場的議價空間與戰略地位都將進一步提升。

從資本市場角度來看，xAI 在今年稍早完成金額達 200 億美元的 E 輪融資，超出原先 150 億美元目標，估值維持在約 2300 億美元水準。特斯拉則在最新財報說明會中表示，同意投資約 20 億美元於 xAI。

若未來這些持股最終轉換為 SpaceX 股份，將使馬斯克旗下企業之間的財務連結更為緊密，也為 SpaceX 啟動 IPO 前的股權架構與治理設計增添更多變數與想像。

延伸閱讀：為什麼馬斯克、Google 都想把資料中心搬到太空？建置資料中心需要什麼條件？

工程師揭「軌道資料中心」成本真相：太空發電比地面貴3倍，為何仍被視為下一個算力解方？

資料來源：路透社、彭博社

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰

更多報導

量販業2025年業績逆勢衝破2.5億元！一次盤點關鍵事件：大潤發更名大全聯、家樂福收4家店⋯⋯

HBM之王翻身！SK海力士營業利益47.2兆韓元「首度超車三星」，改寫韓國晶片權力版圖