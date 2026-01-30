SpaceX擬整併xAI！馬斯克打包「火箭+衛星+Grok」，備戰兆元IPO只為實現太空AI雲？
重點一：馬斯克旗下 SpaceX 與 xAI 傳洽談換股合併，為今年上看逾兆美元的 SpaceX IPO 預作整併。
重點二：合併將把火箭、Starlink 衛星、社群平台 X 與 Grok AI 聊天機器人置於同一集團，支撐馬斯克「把 AI 資料中心送上太空」的戰略。
重點三：xAI 既有與五角大廈高達 2 億美元 Grok 合約，納入 SpaceX 後有望強化其在國防、軍事 AI 與衛星偵察標案的競爭力。
伊隆·馬斯克 (Elon Musk) 傳出再啟企業整併大棋盤！《路透》引述知情人士及公司登記文件報導指出， 太空公司 SpaceX 正與人工智慧新創 xAI 商談合併，規劃讓 xAI 股東以換股方式成為 SpaceX 股東，部分高階主管則可選擇領取現金。
這起交易若成形，預料將在 SpaceX 規劃於今年啟動、估值上看一兆美元以上的首次公開發行（IPO）前完成，使馬斯克手中火箭、Starlink 衛星網路、社群平台 X 與 Grok AI 聊天機器人首度被納入同一企業架構。
根據報導，SpaceX 已於 1 月 21 日在美國內華達州設立兩家新實體，其中一間有限責任公司將 SpaceX 與公司財務長 Bret Johnsen 列為管理成員，另一間則由 Johnsen 擔任唯一公司幹部。外界普遍解讀，相關設立動作與 SpaceX 與 xAI 的合併規畫有關。不過雙方目前尚未簽署最終協議，交易規模、主因與確切時程仍存在變數。
市場估值方面，SpaceX 近期在內部股票轉售中估值約達 8000 億美元，為全球身價最高的未上市公司之一；xAI 則在 2025 年 11 月以約 2300 億美元估值募資，並於今年初完成 200 億美元 E 輪融資。
《路透》與其他外電先前指出，SpaceX 正籌備今年 IPO，市場預期上市估值可望突破一兆美元，象徵「太空與 AI 雲運算平台」的資本市場故事正快速成形。
馬斯克目前同時擔任 SpaceX 與 xAI 執行長，xAI 亦控股他收購而來的社群平台 X；此外，他亦領導電動車製造商特斯拉 (Tesla)、隧道公司 The Boring Co. 與腦機介面新創 Neuralink。本次若再度透過換股形式，把兩家核心公司整併，也將延續他 2016 年以特斯拉收購太陽能公司 SolarCity，以及 2025 年將 X 納入 xAI 旗下的整併路線。
資料中心上太空？得先整合火箭、衛星與 AI
這樁潛在合併案背後，有清晰的技術與戰略脈絡。透過 xAI，馬斯克正於美國田納西州孟菲斯打造名為「Colossus」的大型超級電腦，用於訓練 Grok 等自家 AI 模型。
先前報導指出，SpaceX 已承諾投資 20 億美元參與 xAI 一筆 50 億美元股權募資。若未來兩家公司在股權結構上正式合一，將有助於把這些投資與運算資源集中在同一集團內部調度。
更具想像空間的是「太空資料中心」構想。馬斯克近期在瑞士達沃斯論壇上表示，「在兩年內，最便宜的 AI 計算地點會是在太空，最晚三年會成真。」他主張，利用繞地衛星搭配太陽能供電，把部分 AI 訓練與推理運算搬上軌道，可望大幅壓低地面機房的用電與冷卻成本。
SpaceX 旗下 Starlink 衛星星座已由數千顆衛星構成，提供全球寬頻連線，一旦與 xAI 的模型與超算資源整合，將形塑一個從軌道到終端用戶、橫跨通訊與運算的垂直整合平台。
這條路線也放在與其他科技巨頭的競速中觀察。亞馬遜創辦人傑夫·貝佐斯 (Jeff Bezos) 所創的 Blue Origin 近期宣布，規畫透過數千顆衛星構建高容量骨幹網路；Google 則以「Project Suncatcher」為名，研究太空資料中心可行性。
換言之，太空運算正從概念走向實際部署，並與當前的 AI 雲服務戰疊合。
不過，把資料中心送上太空仍然風險重重。分析師與部分業界人士警告，AI 投資本就高度不確定，還要為太空環境設計耐輻射與高可靠度系統，投入的研發成本極高，是否能被節省的電價與運維成本抵銷仍待驗證。
即便如此，對 SpaceX 與 xAI 而言，若能掌握從發射載具、衛星網路到 AI 模型的完整堆疊，將在下一階段的 AI 基礎建設競賽中取得稀缺的系統整合優勢。
Grok 打入五角大廈：合併強化 SpaceX 國防與軍事 AI 佈局
除了商業雲服務與太空運算賽局，國防與軍事 AI 也是本案被關注的關鍵面向。SpaceX 旗下的 Starlink 與其國安版本 Starshield 已在衛星營運上大量使用人工智慧，包括自動變軌等功能；Starshield 目前在一紙與美國情報機構的合約下，正建構由數百顆機密衛星組成的網路，搭載多種感測器，預計運用 AI 協助追蹤地面移動目標。
xAI 方面，該公司已與美國國防部簽下最高達 2 億美元的合約，提供其語言模型與 Grok 聊天平台服務。美國國防部長皮特·赫格塞斯 (Pete Hegseth) 本月稍早造訪德州 SpaceX「Starbase」研發基地時表示，xAI 的模型與 Grok 平台將被整合進軍方網路，作為五角大廈「AI 加速策略」的一部分，目的是加快軍事決策與作戰規劃流程。
研究機構 Quilty Analytics 分析師 Caleb Henry 指出，若 xAI 整併進 SpaceX，可望強化 SpaceX 在美國國防部與情報單位大型標案中的競爭力。屆時，SpaceX 不僅掌握軌道端的衛星與感測資產，還擁有自家 AI 模型與系統整合能力，在國防與國安市場的議價空間與戰略地位都將進一步提升。
從資本市場角度來看，xAI 在今年稍早完成金額達 200 億美元的 E 輪融資，超出原先 150 億美元目標，估值維持在約 2300 億美元水準。特斯拉則在最新財報說明會中表示，同意投資約 20 億美元於 xAI。
若未來這些持股最終轉換為 SpaceX 股份，將使馬斯克旗下企業之間的財務連結更為緊密，也為 SpaceX 啟動 IPO 前的股權架構與治理設計增添更多變數與想像。
延伸閱讀：為什麼馬斯克、Google 都想把資料中心搬到太空？建置資料中心需要什麼條件？
工程師揭「軌道資料中心」成本真相：太空發電比地面貴3倍，為何仍被視為下一個算力解方？
本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰
更多報導
量販業2025年業績逆勢衝破2.5億元！一次盤點關鍵事件：大潤發更名大全聯、家樂福收4家店⋯⋯
HBM之王翻身！SK海力士營業利益47.2兆韓元「首度超車三星」，改寫韓國晶片權力版圖
其他人也在看
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 18則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 277則留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 198則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 21 小時前 ・ 342則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 55則留言
葉元之狂護航鄭麗文「中國是親人」！謝震武3連問電爆⋯他當場愣住
國民黨主席鄭麗文28日在中常會談話時稱「美國曾經是恩人，中國是親人」，不需要在美中之間選擇，引發批評。對此，主持人謝震武就在節目中針對「親人說」，連3個問題犀利追問國民黨立委葉元之，讓葉元之當場尷尬愣住。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 215則留言
突退出演藝圈！73歲資深女星翻身變「東區億萬富婆」 驚人近況曝光
70歲資深女星秦菲菲是60年代知名藝人，能歌能演又擅長笑，她受封台灣第一代女諧星，消失螢光幕多年，都在專心經營豆漿店，生意非常好，今30日凌晨，主持人陳鴻分享和秦菲菲等一票友人聚餐，大家一起懷念「四哥」曹西平，秦菲菲的近況也曝光。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 6則留言
連驟死戰都沒有上場！曹錦輝加盟福州海峽逾半月未登板遭網批：來中國幹嘛
體育中心／綜合報導中國棒球城市聯賽（CPB）春季聯賽外卡驟賽戰，最終由上海正大龍以4：2擊退福州海俠搶下冠軍戰門票，而海峽隊陣中「台灣強投」曹錦輝依舊沒有登板，加盟至今超過半個月，他不僅例行賽無出賽紀錄，就連攸關晉級的一戰定勝負外卡賽都沒有登板，也讓不少球迷質疑「曹錦輝到底去中國幹嘛？」FTV Sports ・ 4 小時前 ・ 12則留言
「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查
有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。 民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦 本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。 跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事 依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。 問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收 針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。 違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸 本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依常春月刊 ・ 20 小時前 ・ 39則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16則留言
結婚2年突爆婚變？男星出面證實欺騙妻子1個多月 「關鍵主因」曝光
本趟旅程由花甲藝人游安順、于子育，攜手少年組施名帥、朱芷瑩暢遊苗栗各大景點。這也是節目首次迎來「真實夫妻檔」同台，製作單位更精心策劃了一場驚喜騙局，讓這趟旅程充滿戲劇性！蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 80則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 2則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 236則留言
蔥抓餅、蔥油餅「哪個比較胖」？營養師給答案了 這1種熱量高又更快餓
蔥抓餅跟蔥油餅差在哪？為什麼口感差這麼多？此外，更多人問的是：「哪個比較胖？」 「麵筋」與「油」的物理戰 1、麵筋網絡 (Gluten Network) vs. 阻斷效應．蔥油餅（紮實派）：麵團中的麵粉與水結合後，蛋白質會形成緊密的「麵筋網絡」，這就是咬下去會有「勁道、Q彈」的原因。．蔥抓餅（酥脆派）：為了創造「千層」效果，製作時必須抹上更多的油（或油酥）。油脂會包覆麵粉顆粒，阻斷麵筋的連結（Shortening effect），讓餅皮無法形成一大塊死麵，而是變成一片片鬆散的層次。2、物理動作：那個「抓」不僅是為了好看蔥抓餅起鍋前的「拍打、擠壓」，目的是把空氣打進去，並破壞原本的結構。關鍵後果：表面積大增！ 抓鬆後的餅皮，表面變得粗糙、充滿孔隙。這些孔隙就像海綿一樣，會吸附更多的煎油，並增加與鍋面的接觸面積，引發更劇烈的梅納反應 (Maillard Reaction)，這就是為什麼蔥抓餅聞起來特別香、吃起來特別罪惡的原因。 回到營養學來看，這導致了三個關鍵差異： 1️、油脂比例決定熱量密度．蔥抓餅： 為了維持層層分明的酥脆，麵團本身含油量就高；加上煎製時為了讓粗糙表面酥脆，往往需要更多常春月刊 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
沈玉琳「抗癌半年」臉蛋差很大？對比畫面流出
娛樂中心／李汶臻報導58歲知名主持人沈玉琳2025年7月傳出身體不適，緊急送院並經過檢查後，確診罹患白血病（血癌），消息震驚各界。抗癌近半年的他，日前傳出好消息，已結束第四個療程，治療成果不錯，且不用做骨髓移植。如今，沈玉琳不僅將復工計畫提上日程，他的最新近況照也流出，對比一個月前模樣相差不少。民視健康長照網 ・ 16 小時前 ・ 17則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 39 分鐘前 ・ 7則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 13則留言
【Yahoo早盤】台股挫500點陷3萬2保衛戰...名師蔡明翰：是買點別跟殺
台股今（30）日拉回修正，早盤最低觸及32,004點，跌點逾500點。國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，今日預估成交量落在8100億元，量縮顯示並未有大量賣壓湧出，整體來說，台股與日韓股不同調，是「先跌」，反倒是買點出現，尤其在美股終場收復失土的情況，此時不要跟殺才對。Yahoo股市 ・ 2 小時前 ・ 11則留言