SpaceX擴大下單台鏈 低調訪台鎖定昇達科、華通

特斯拉執行長馬斯克衝刺低軌衛星布局，旗下全球低軌衛星龍頭SpaceX組團來台，近期低調密訪供應鏈，重點對象鎖定衛星通訊酬載大廠昇達科（3491），以及衛星板龍頭華通（2313），要擴大對相關台廠下單，並因應衛星升級趨勢，尋求新的台灣供應鏈夥伴。

遭點名SpaceX團隊來台拜訪重點台廠均低調，惟知情官員證實，SpaceX團隊近期確實來台，也有跟政府相關單位「打招呼」，說明此行主要是拜訪供應鏈。業界看好，SpaceX擴大釋單台廠，不僅昇達科、華通這兩大重點夥伴將迎來更多訂單，群創、事欣科、元晶、台泥等協力廠也可望受惠。

消息人士透露，SpaceX團隊此行鎖定昇達科、華通，主要是兩家台廠在產業都有難以取代的地位。其中，昇達科是「台灣最純的SpaceX供應鏈」，雙方合作多年，昇達科早年提供SpaceX地面站關鍵零組件，近年擴大至衛星通訊酬載、衛星控制、衛星連結，以及衛星直連手機，雙方交情深厚、合作關係穩固。

華通主要供應有「電子工業之母」之譽的印刷電路板（PCB），在衛星升上太空執行任務時，因太空環境險峻，PCB材質良莠相當關鍵，華通身為全球華通高密度連接板（HDI）龍頭暨最大低軌衛星用板製造商，在全球低軌衛星產業供給鏈廠商數目有限、太空產業技術門檻相當高的前提下，華通衛星用板產品成為SpaceX首選，具有難以取代優勢，獲得SpaceX高度重視。

另外，台泥旗下三元能源科技生產的Molicel高階鋰電池，除了供應給頂尖電動超跑McMurtry Spéirling、電動航空器等尖端領域之外，也有供應SpaceX，跟著馬斯克上太空。

消息人士指出，目前SpaceX在軌運行的衛星多達7,500顆，全球用戶數突破900萬戶，衛星數及用戶數都比競爭對手總和還多。馬斯克並不滿足現狀，持續要求SpaceX衛星升級。

