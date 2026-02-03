SpaceX收購xAI 馬斯克：打造創新引擎

馬斯克的SpaceX收購xAI，他旗下兩家最具野心的公司合併。

火箭製造商SpaceX 週一宣布已收購xAI，將馬斯克旗下兩家最具雄心壯志的公司，合併為全球最有價值的私人公司。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，SpaceX 宣布收購xAI，馬斯克在SpaceX網站發表聲明，「這不但標誌著下一個篇章的開始，更是 SpaceX 與 xAI 使命中的下一本書。」英國廣播公司BBC報導，馬斯克表示，這次合併將形成一個創新引擎，把人工智慧、火箭、太空互聯網和媒體，整合到一個屋簷下。

CNN報導，這次合併可以被視為 xAI 需要資金，才能在快速發展的 AI 領域中競爭的跡象，以及相關技術在未來太空探索中的重要性。此舉也表明，像馬斯克的公司這樣的科技巨頭，正爭相獲取更多運算資源，以推動人工智慧進步。

根據追蹤私人公司估值的研究公司 PitchBook 表示，SpaceX 在去年12月的二次股票出售後估值為 8,000 億美元，而 xAI 在 1 月份最近一輪融資後的估值，是2,300 億美元。馬斯克說，目前人工智慧的進步，依賴於大型地面數據中心，而這些數據中心需要大量的電力和冷卻能力。因此，唯一合理的解決方案，是將這些資源密集型專案，轉移到擁有強大電力和廣闊空間的地方。