SpaceX明年IPO、三度降息題材助攻 這檔太空衛星ETF單日大漲逾5%

[Newtalk新聞] 金融市場漲多整理，加上關注聯準會（Fed）降息及後續政策談話指引，「鷹式降息」的討論不斷，造成金融市場大幅度震盪。

不過，近期太空衛星產業受到兩大市場矚目的消息影響：一是兆元富豪馬斯克（Elon Musk）可望於明年中推動旗下太空探索公司 （SpaceX）進行 IPO，資金募集與投資火力備受期待，同時帶動多檔太空衛星股飆漲；再者，聯準會於 12 月 FOMC 會議連續第三度降息，且宣布重啟購債，挹注市場流動性，利多推升太空衛星股價重現飆漲行情，今（12）日太空衛星股純度最高的ETF——第一金太空衛星（00910）收在 43.36 元，大漲 5.04%。

市場正向解讀聯準會連三度降息與 QE 重啟，多檔海外股票ETF於 12 月來強勢走揚，前五名表現逾 5% 相當亮眼，尤其 00910 上漲近 15%，中長線也有好表現，近一年、二年、三年漲幅分別達 55.75%、169.48%、193.37%，大幅超越其他檔海外ETF。

另外，5G、日股、半導體題材等，也是這波表現最亮眼之標的，依序為：元大全球5G（00876）、中信日本商社（00955）、兆豐洲際半導體（00911），及國泰費城半導體（00830）漲幅皆逾 5%。





第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝分析，多數太空衛星企業屬於中、小型新創公司，倚賴銀行融資以利產業擴張營運，持續降息緩企借貸成本、改善獲利前景，太空衛星產業燒錢營運成本壓力降低，尚未實現穩定獲利，降息對這些高度成長型公司帶來強烈正面影響，可望刺激太空衛星產業擴大經濟活動，像是增加策略性融資、企業購併推動等。

近期，00910 成分股中的飆漲題材包括，Planet Labs（星球實驗室）周四（11 日）發布財報超於預期，且達成損益兩平，優於投資機構的分析師預期，此外，星球實驗室亦提出財測，今年銷售將進一步上修最高可達 2.89 億美元，高於華爾街預估，帶動股價單日上漲逾 35%。

星球實驗室為全球商用衛星影像企業，針對全球空對陸進行影像觀測，提供高頻率、高解析度的全球影像數據和分析服務，應用於政府、各行業及非營利組織，於航太與國防應用提供強力後援資訊。

此外，還有 AST Spacemobile（AST 太空通訊）開發 DTC 衛星直連手機通訊及寬頻技術，同時與大型電信商 AT&T、Vodafone等取得合作，開啟全球衛星直連手機通訊無死角，此外，該公司也將在近期發設新一代衛星 Block2，擴大服務涵蓋率，並接續至明年第一季持續發射計畫。

00910 追蹤「Solactive太空衛星指數」投資，採取大語言模進行成分股檢視篩選，掌握最新太空發展變動趨勢話題，投資 30 檔太空衛星關鍵企業，採取均權配置策略，目前涵蓋四大投資主軸，包括：衛星設備與通訊服務、太空技術、先進衛星，及太空探索等，核心投資區域鎖定太空發展重要國家，包括：美國、日本、歐洲、台灣、韓國等地。

