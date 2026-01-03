SpaceX星鏈大規模降軌 中國怒批星鏈威脅太空安全

美國太空探索技術公司（SpaceX）於1月2日宣布，計畫在2026年間對其星鏈（Starlink）衛星網路進行大規模調整，將超過4,400顆衛星的軌道高度降低。 圖：擷取自 X 帳號 @Lucs24659702

[Newtalk新聞] 美國太空探索技術公司（SpaceX）於1月2日宣布，計畫在2026年間對其星鏈（Starlink）衛星網路進行大規模調整，將超過4,400顆衛星的軌道高度降低。此舉正值中國方面表態，稱星鏈計畫對太空安全構成挑戰之際。

根據《南華早報》報導，中國一位未具名代表在聯合國安全理事會（UN Security Council）一場非正式會議上指出，星鏈衛星使共享的軌道資源過於擁擠，增加碰撞風險。他提及去年12月一顆星鏈衛星在軌解體的罕見事故，以及2021年的兩起事件，並指稱星鏈曾對中國天宮空間站進行「危險的近距離接近」，迫使太空站採取規避措施。

對此，SpaceX尚未對《南華早報》提出的中國言論置評。

SpaceX星鏈工程副總裁尼科爾斯（Michael Nicolls）在社群媒體上表示：「星鏈正開始一項重大的星座重組計畫，核心目標是提升太空安全。」他補充，目前運行於約550公里高度的星鏈衛星，將逐步降低至約480公里，涉及超過4,400顆衛星。

尼科爾斯指出，降低衛星高度將使星鏈軌道更加集中，並可透過多種方式提升太空安全。他解釋，500公里以下的軌道區域中，太空碎片與其他規劃中衛星星座的數量明顯較少，可降低整體碰撞機率。他進一步說明：「星鏈衛星的可靠性極高，在超過9,000顆正在運作的衛星中，僅有2顆失效。不過，即便如此，一旦衛星在軌發生故障，我們仍希望它能盡快脫離軌道。」

尼科爾斯表示，衛星高度調整將與監管機構、其他衛星營運商，以及美國國防部負責外太空軍事行動的美國太空司令部（US Space Command）密切協調，以提升星座安全性。

尼科爾斯指出，降低衛星高度將使星鏈軌道更加集中，並可透過多種方式提升太空安全。 圖：富爾特圖庫（資料照）

中國《央視》報導指出，在聯合國安理會低地球軌道衛星阿里亞會議上，中國代表再次表態，稱星鏈「對中國航天員的生命構成嚴重威脅」，並指出：「星鏈目前在軌衛星超過1萬顆，曾兩次危險地近距離接近中國太空站，迫使太空站採取緊急規避措施。」他還指出，最近一顆星鏈衛星解體，產生100多塊碎片，威脅缺乏軌道控制能力的發展中國家的航太活動。

去年12月，SpaceX證實其中一顆星鏈衛星異常，軌道高度下降，並釋放數塊碎片。SpaceX表示，這很可能是由「衛星內部的小型爆炸」造成，並預計該衛星將在未來數週重返地球大氣層燒毀。SpaceX強調，由於該衛星軌道低於國際太空站，對太空站和航天員並無風險。

此外，中國指出，多國商業衛星被廣泛用於軍事偵察、戰場通訊等用途，甚至干預他國武裝衝突，模糊外層空間軍事與民用用途界線，挑戰《外層空間條約》與國家責任法。部分低地球軌道衛星未遵守相關國家法律，跨越他國領空提供通訊服務，被中國認為成為干涉他國內政的工具。中國代表表示：「在非洲薩赫勒地區、南亞和東南亞，星鏈正被恐怖分子、分裂組織和電信詐騙團夥廣泛利用，給監管和執法帶來挑戰。」

中國代表表示：「在非洲薩赫勒地區、南亞和東南亞，星鏈正被恐怖分子、分裂組織和電信詐騙團夥廣泛利用，給監管和執法帶來挑戰。」 圖 : 翻攝自騰訊網/包明說

根據線上媒體《Space.com》資料，Starlink衛星具備自動避免潛在碰撞的設計，僅在2025年上半年，就執行了145,000次類似行動。星鏈最終目標是在軌部署超過42,000顆衛星，每顆衛星設計壽命約5年，使用期滿後將刻意在地球大氣層燒毀。

中國也在建構自身巨型網際網路衛星星座，包括「國網」計畫以及上海市政府支持的千帆星座（Spacesail Constellation，亦稱G60星鏈），兩者目標皆超過10,000顆衛星。

