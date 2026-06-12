SpaceX未上市先爆炒！IPO前期貨吸32億美元
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[NOWNEWS今日新聞] 全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下航太巨頭SpaceX即將在12日於那斯達克（Nasdaq）交易所正式掛牌上市，計劃籌集創紀錄的750億美元。然而，在SpaceX上市前，加密貨幣交易所已率先為全球投資人提供了一種高風險的「對賭」管道，讓大家對SpaceX的未來股價進行押注投資。
根據《路透社》報導，已有數十億美元的資金湧入被稱為「IPO前永續期貨」（pre-IPO perpetual futures）的衍生性金融工具。這類產品與實際的股票並無直接連結，其定價主要是參考SpaceX最新揭露的上市前估值。
這類被稱為「永續合約」（perps）的商品，原本就被用於押注加密貨幣的價格走勢，合約可以無限期展期，並允許投資人透過借貸來放大交易部位，進行更大規模的押注。
成交量突破天際 傳統交易所倍感威脅
根據數據供應商Talos統計，在不到一個月的時間內，SpaceX的IPO前永續期貨在八家交易所的成交量就已突破32億美元，未平倉部位達3.9億美元。其中，光是幣安一家交易所，在18天內的成交量就高達21億美元。
律師諾爾特納（Philippe Noeltner）指出，「這顯然是針對熟悉且對加密貨幣友好的受眾設計，他們希望對特定的市場走勢進行高槓桿押注」。諾爾特納表示，目前的交易量高得「令人難以置信」。
這股熱潮引發了華爾街的警惕。本週早些時候，美國監管機構將批准此類合約的消息，直接導致紐約證券交易所母公司洲際交易所股票遭到拋售，顯示投資人正將此視為對傳統交易所的長期競爭威脅，並擔憂此類合約未來會進一步全面擴大至傳統股票。
專家警告：進入萬物均可超級賭博化時代
支持者認為，IPO前永續期貨可作為「價格發現」的工具，也能讓更多無法直接參與美股市場的全球投資人分享成長紅利。
然而，批評者則強烈警告，認為這類產品流動性偏低、波動劇烈，且與代幣化股票（tokenised stocks）不同，它沒有任何實際資產作為錨定標的。一旦公司股票正式上市，相關商品的價格才會依據股價進行調整，但各交易所的調整機制不盡相同。
分析師弗勞森（Laurens Fraussen）直言，「這類IPO前永續期貨除了投機之外，幾乎沒有任何東西作為價格基礎」。弗勞森指出，這種產品與預測市場的興起，正是世界發展方向的典型案例，「這就像萬物正在進入『超級賭博化』（hyper-gambler-isation）時代」。
投資人盲目跟風？
倫敦商學院教授埃德曼斯（Alex Edmans）提醒，SpaceX與加密貨幣都是令人興奮的題材，但投資人必須確保自己了解到底買了什麼東西，「對於SpaceX，投資人可能認為太空探索就是未來；對於加密貨幣，他們可能了解一些潛在應用場景。但這兩件事都無法告訴你，該項資產在當下真正值多少錢」。
代表全球證券交易所的行業組織世界交易所聯合會（WFE）也表示，投資人可能會誤以為自己買到的是具備上市公司商品保護機制的安全資產，其價格形成機制是否健全也令人存疑。
目前，外界幾乎無法得知究竟是哪些神祕買家在推動這波交易熱潮，幣安與Coinbase均拒絕透露購買此產品的用戶數。律師諾爾特納表示，「最好不要盲目假設這些市場參與者全部都是散戶」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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